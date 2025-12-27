onedio
28 Aralık Pazar İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
28 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Aralık Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Aralık Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihinsel sakinliğe odaklanmaya ne dersin? Zira bugün, Merkür ve Chiron'un oluşturduğu üçgenin etkisi ile özellikle baş, boyun ve sinir sistemiyle ilgili hassasiyetlerin artabilir. Bedenin, sürekli olarak ekranlara bakmaktan ve yoğun bir tempoda çalışmaktan yorulmuş olabilir. Gün boyu ekranlardan uzaklaşmak, belki biraz doğa yürüyüşü yapmak, belki de düşüncelerini kağıda dökmek, bedenini ve zihnini ciddi anlamda rahatlatabilir. 

Unutma ki bedenin ve zihnin birbiriyle sıkı sıkıya bağlıdır ve birinin iyi olması diğerinin de iyi olmasını sağlar. Bu yüzden bugün, bedeninin sana verdiği bu sinyalleri dikkate al ve kendine biraz mola ver. Kendini dinle, bedenini dinle ve ona ihtiyaç duyduğu zihinsel sakinliği sağla. Bu, hem bedenin için hem de zihnin için bir tür detoks olabilir. Unutma, bedenin ve zihnin birbiriyle sıkı sıkıya bağlıdır ve birinin iyi olması diğerinin de iyi olmasını sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

