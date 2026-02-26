Sevgili İkizler, bugün yönetici gezegenin Merkür, gerileme dönemine adım atıyor. Tabii bu senin için oldukça etkileyici ve belirleyici olacak. Özellikle bu Cuma günü, iletişim trafiğinin yoğunlaşması ve bir yandan da karışıklıkların artması son derece olası. Toplantılarının iptal olabileceğini, planlarının değişebileceğini aklında bulundur. Bu durum, her ne kadar seni zorlasa da bakış açını biraz değiştirirsen, bu süreci dağınık dosyalarını toparlama ya da düzenini sağlama fırsatına çevirebilirsin.

Tam da bu noktada, bir süredir düşündüğün iş değişikliği fikri, bu retroda yeniden gündemine oturabilir. Eski bir iş arkadaşından beklenmedik bir telefon alabilir, geçmişten gelen bir bağlantı yeni bir kapı açabilir. Unutma ki bu Merkür retrosu seni durdurmak için değil, daha akıllıca ve stratejik hamleler yapman için güçlü bir desteğe dönüşebilir. Yine de yeniliklere yelken açarken hızlı kararlar vermek yerine, karşına çıkan fırsatları dikkatle değerlendir ve en doğru adımı atmak için zamanı kullanın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…