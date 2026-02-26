Sevgili İkizler, bugün kalp işlerine dalıp, aşk hayatında belki de seni bir süredir rahatsız eden yanlış seçimlere odaklanmalıyız. Zira, bu Cuma akşamı, belki de biraz fazla romantik bir atmosferde, ilişkini bir mikroskop altına yatırma eğilimin artabilir.

'Acaba karşındaki kişi, hayatını paylaşmak için doğru kişi mi?' diye düşünmek, hem aklını hem de kalbini meşgul edebilir. Bu noktada, biraz durup düşünmende fayda var. Belki de gerçekten olman gereken yer, şu anda olduğun yer, yani sevgilinin yanı değil.

Ama nasıl karar vereceksin, değil mi? İşte burada devreye kendine soracağın bazı önemli sorular giriyor. Örneğin, onunla geçirdiğin zamanlarda mutlu musun? Sana enerji veriyor mu, yoksa enerjini mi alıyor? Ya da belki de arkadaşların ve ailenle olan ilişkisi sana onun hakkında ipuçları veriyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…