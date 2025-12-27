Sevgili İkizler, bugün yıldızlar senin için parlarken, evrenin enerjisi tam da seninle uyumlu hale geliyor. Merkür ve Chiron'un oluşturduğu üçgen, zihinsel ve duygusal bir yolculuğa çıkarıyor seni. Pazar günü olmasına rağmen, iş hayatına dair yapmak istediklerin zihninde canlanıyor. Tam da bu noktada kendini mailler atarken ya da iş görüşmeleri yaparken bulabilirsin.

Yazmak, konuşmak, hatta kendi kendine düşünmek bile, bugün seni bir adım daha ileri taşıyabilir. Ancak ani kararlar vermemeye çalış. Bugün belki sözlerinle işleri düzene koyabilirsin ama alacağın önemli kararlar eksik ya da hatalı sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden belki de enerjini, sosyal hayata yönlendirerek güne biraz da neşe ve eğlence katabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugün açık iletişimi tercih etmelisin. Duygularını dolandırmadan, net ama yumuşak bir dille ifade etmelisin. Bu sayede karşındaki kişinin de kalbinin açıldığını görebilirsin. Özellikle beklediğin bir itiraf ya da teklif ise ona ilk adımı atmayı, en azından aşka dair kararsız olmadığını hissettiremelisin! Zira, senin gibi o da güvenli bir liman arıyor olabilir.