Sevgili İkizler, bugün senin için hareketli bir Cumartesi günü olacak gibi görünüyor. İletişim trafiğinin yoğun olacağı bir gün seni bekliyor. İşinle veya eğitiminle ilgili konuların üzerine düşmen gerekebilir. Üstelik hafta sonu olmasına rağmen üzerine çalışman gereken pek çok dosya olabilir. Tam da bu noktada beklenmedik bir haber alabilir ya da aniden aklına gelen bir fikirle, yepyeni bir plan oluşturabilirsin.

İşte bu yeni plan ve yol, kararsızlık için pek uygun olmayacaktır. Zira, kısa sürede karar vermen gerekebilir ve hatta hızla harekete geçmek isteyebilirsin. Neyse ki zihinsel çevikliğin de tavan yapmış durumda. Tüm bu adımlar ve alınan hızlı aksiyomla başarı elde edebilirsin. Güçlü bir ilerleme ve başarılı bir hafta sonu mesaisi için hazır ol!

Gelelim aşka! Bugün romantik sürprizlere açık olmalısın. Keyifli bir Cumartesi geçirmeni sağlayacak romantik sözler işitebilirsin. Üstelik platonik zannettiğin sevdanın karşılıklı olduğunu öğrendiğin bu sohbet sırasında gözün ondan başkasını görmeyebilir. Kendini aşka bırakıp mantığının devre dışı olduğu bugünün tadını çıkar... Göreceksin, aşk bugün seni güzelleştirecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…