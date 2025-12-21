Sevgili İkizler, bugün Jüpiter Chiron karesinin etkisini özellikle iş hayatında hissedebilirsin. Bu etki, seni sahnenin tam merkezine çekerken! Derinlerden hissettiğin 'Ya başaramazsam?' kaygısı ortadan kalkacak. Bu Pazartesi günü, yoğunlaşan iş temposuna kolayca ayak uydursacaksın. Toplantılar, sunumlar ve yazışmalar hız kazanacak. Sen ise bu süreçte, kendini gösterme ve entelektüel kapasiteni ortaya çıkarma fırsatı bulacaksın.

Kendine 'yeterince iyi miyim?' sorusunu sormayı bırakıp kararlılıkla ilerleyeceksin. Fikirlerini savunurken sergileyeceğin dürüst ve şeffaf tavır ise iş dünyasında göz kamaştırmanı sağlayacak. Başarıyı kucaklamaya şimdiden hazır ol, çünkü sahne senin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sözcüklerin hem yaralayıcı hem de şifacı gücü devrede olacak. Yanlış anlaşılmaların yaşanabileceği bir gün olsa da, kalbinden gelen samimi bir açıklama en karmaşık durumu bile tatlıya bağlayabilecek. Bu aşamada, flörtöz enerjiler ve heyecan verici mesajlaşmaların arasında savunmacı bir tondan kaçınıp gerçek duygularını paylaşmalısın. Böylece kelimelerin kalbinde nasıl bir iyileşme yarattığına şahit olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…