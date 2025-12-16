Sevgili İkizler, bugün Güneş'in Satürn ile kare açısı altında, zihnin yoğun bir konsantrasyon enerjisiyle dolup taşıyor. İşte bu enerji zorlu işleri dahi kolay bir şekilde yönetmen veya sürekli ertelediğin bir görevi nihayet tamamlaman konusunda sana destek oluyor. Şimdi taşlar birer birer yerine oturuyor... ve iş hayatında zafer senin oluyor!

Yaratıcı zihninle odaklandığın her işten kâr elde edeceğin bu dönemde, etrafında dönen oyunları da çözebilirsin. İş yerinde arkan dönen dolaplar, mali konularda karışan hesaplar, kayıplar ve gizlice yürütülen süreçler su yüzüne çıkıyor. Senin sayende herkes eteğindeki taşları döküyor ve bu durumda düzen yeniden sağlanıyor. Yeni düzenin yıldızı ise sen oluyorsun!

Gelelim aşka! Romantik hayatınıa ise Güneş'in Satürn ile kare açısı, duygularını filtrelemene yardımcı oluyor. Gereksiz belirsizliklerden uzak durmanı sağlıyor ancak söylemekten kaçtığın duygular bir süre sonra kalbine batacaktır. Halının altına süpürdüklerini geç olmadan çıkarsan iyi edersin. Zira Satürn'ün enerjisi ile belirsizliklerden kurtuldum derken, ilişkine düşündüğünden çok daha büyük bir zarar verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…