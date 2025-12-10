Sevgili İkizler, bugün senin günün! Tam da bu yüzden hedeflerini büyütmenin ve kariyerinde uç noktalara ulaşmanın tam zamanı. Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen açı, sana büyük başarıların kapısını aralıyor. Fikirlerinle herkesi büyüleyecek, adeta bir çekim merkezi olacaksın. Terfi almayı hayal ediyorsan, bugün bu konuda önemli bir konuşma yapmalısın!

Üstlerinle yapacağın görüşmelerde ise mutlaka yeni sorumluluklar almaya ve kendini geliştirebileceğin yeniliklere odaklanmaya çalış. Eğitimle ilgili konular da gündeminde yerini alsın. Gelecek planlarını netleştirmek için kolları sıvarken, zirveyi hedefle ama yeniliği kullanmayı unutma.

Gelelim aşka! Aşk hayatında da hareketli saatler seni bekliyor. Duygusal ifadelerin bugün oldukça güçlü. Belki de beklediğin o evlilik teklifi bugün kapına gelebilir. Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen açı, hayallerini gerçeğe taşımaya çok yakın. Ancak yanlış beklentilere kapılmamak için dikkatli olmalısın. Ne istediğini bilmeli, hayatındakinin doğru kişi olduğuna emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…