Köpeği Kaybolunca Müge Anlı’ya Çıktı: “Kocam Kaybolsa Bu Kadar Üzülmem”

Kaybolduğu çevrede birkaç kez görülmüş olsa da korumaya alınamayan köpek dostu için Semiha adlı vatandaşın endişesi sürüyor. Ancak endişesiyle birlikte dile getirdikleri Müge Anlı’yı güldürdü. Köpeğine bir an önce kavuşmak isteyen kadının “Kocam kaybolsa bu kadar üzülmem” demesiyle stüdyo kahkahaya boğuldu.