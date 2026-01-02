Köpeği Kaybolunca Müge Anlı’ya Çıktı: “Kocam Kaybolsa Bu Kadar Üzülmem”
Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün (2 Ocak Cuma) yeni bölümüyle ekranlardaydı. Müge Anlı bir süredir, hayvan dostları kaybolan vatandaşları da programında ağırlıyor. Bugün ise Semiha adlı vatandaş 2 yaşındaki Hobit adlı köpeği için programa katılmıştı. Semiha adlı vatandaş, köpeğini kaybetmenin üzüntüsüyle “Kocam kaybolsa bu kadar üzülmem” dedi. Gelin detaylara geçelim…
9 Aralık’ta Beykoz’da kaybolan Hobit’ten o günden bu yana haber alınamıyor.
