onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Köpeği Kaybolunca Müge Anlı’ya Çıktı: “Kocam Kaybolsa Bu Kadar Üzülmem”

Köpeği Kaybolunca Müge Anlı’ya Çıktı: “Kocam Kaybolsa Bu Kadar Üzülmem”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.01.2026 - 14:52

Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün (2 Ocak Cuma) yeni bölümüyle ekranlardaydı. Müge Anlı bir süredir, hayvan dostları kaybolan vatandaşları da programında ağırlıyor. Bugün ise Semiha adlı vatandaş 2 yaşındaki Hobit adlı köpeği için programa katılmıştı. Semiha adlı vatandaş, köpeğini kaybetmenin üzüntüsüyle “Kocam kaybolsa bu kadar üzülmem” dedi. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

9 Aralık’ta Beykoz’da kaybolan Hobit’ten o günden bu yana haber alınamıyor.

9 Aralık’ta Beykoz’da kaybolan Hobit’ten o günden bu yana haber alınamıyor.

Kaybolduğu çevrede birkaç kez görülmüş olsa da korumaya alınamayan köpek dostu için Semiha adlı vatandaşın endişesi sürüyor. Ancak endişesiyle birlikte dile getirdikleri Müge Anlı’yı güldürdü. Köpeğine bir an önce kavuşmak isteyen kadının “Kocam kaybolsa bu kadar üzülmem” demesiyle stüdyo kahkahaya boğuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
5
4
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın