onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kanal D Yeni Diziyle Geliyor: Pastel Film Ödüllü Yönetmenle Anlaştı

Kanal D Yeni Diziyle Geliyor: Pastel Film Ödüllü Yönetmenle Anlaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.01.2026 - 10:39

2026’da başlaması planlanan birçok dizi duyurusu yapılmıştı. Hatta içlerinden bazı projeler için oyuncu seçimleri de gerçekleşmiş başrollerin kim olacağı duyurulmuştu. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı başlaması planlanan dizilerin iptal edildiğini öğrenmiştik, ertelenenler de olmuştu.

Şimdiyse Kanal D’den yeni bir hamla geldi. İptallerin aksine yeni dizi duyurusu yaptı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D, yeni dizisi Daha On Yedi için anlaşmaların sağlandığını açıkladı.

Kanal D, yeni dizisi Daha On Yedi için anlaşmaların sağlandığını açıkladı.

Pastel Film’in üstlendiği dizinin senaryosunu Redife Zerener ve Gökhan Korkusuz yazacak. Henüz ne zaman başlayacağına dair bir açıklama bulunmamakta. Adının değişip değişmeyeceği de belli değil.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak oturacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak oturacak.

Ödüllü yönetmen, Pastel Film’le olan anlaşmasıyla birlikte çekilmesi planlanan başka projelerde de yönetmenliği üstlenecek. Dizinin oyuncu seçmeleriyle ilgili henüz bir çalışma başlamadı. Yakın zamanda hem oyuncu hem set çalışmalarının başlayacağı öngörülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın