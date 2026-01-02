Kanal D Yeni Diziyle Geliyor: Pastel Film Ödüllü Yönetmenle Anlaştı
2026’da başlaması planlanan birçok dizi duyurusu yapılmıştı. Hatta içlerinden bazı projeler için oyuncu seçimleri de gerçekleşmiş başrollerin kim olacağı duyurulmuştu. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı başlaması planlanan dizilerin iptal edildiğini öğrenmiştik, ertelenenler de olmuştu.
Şimdiyse Kanal D’den yeni bir hamla geldi. İptallerin aksine yeni dizi duyurusu yaptı. Gelin detaylara geçelim!
Kanal D, yeni dizisi Daha On Yedi için anlaşmaların sağlandığını açıkladı.
Dizinin yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak oturacak.
