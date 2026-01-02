onedio
Geri Dönecekti: O Oyuncu Kızılcık Şerbeti’ne Dönmek İçin Şartlarda Anlaşamadı

Elif Sude Yenidoğan
02.01.2026 - 09:00

Kızılcık Şerbeti bu sezon aksiyonlarla doluydu. Diziden ayrılan başroller oldu, senaryo değişti, set kaosları sosyal medyaya yansıdı derken diziseverler yaşananları anbean takipteydi. Son olarak da diziye eski oyunculardan geri dönüş olacağı açıklanmıştı. Birkaç bölümdür diziye girmesi beklenen oyuncu bölümlerde yer almayınca bir aksilik olduğu anlaşılmıştı. Birsen Altuntaş da işlerin değiştiğini aktardı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla öyle bir başladı ki, ilk birkaç hafta gündemden düşmek bilmedi.

Dizideki gelişmelerle ilgili en çok şaşırtan başrol Sıla Türkoğlu’nun kadrodan ayrılması olmuştu. Feyza Civelek ve sette yaşanan kaoslarla ilgili iddialar da sosyal medyada uzun süre etkileşim aldı.

En son diziye Yiğit Kirazcı’nın döneceği açıklanmıştı.

Nursema için geri dönecek denilen Yiğit Kirazcı, haberin duyurulmasından haftalar geçmesine rağmen bölümlerde yer almadı. İzleyiciler iptal olduğunu düşünürken Birsen Altuntaş da onayladı. Yiğit Kirazcı’nın diziye dönmeyi kabul ettiği ancak son anda şartlarda anlaşamadığı öğrenildi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
