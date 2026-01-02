Geri Dönecekti: O Oyuncu Kızılcık Şerbeti’ne Dönmek İçin Şartlarda Anlaşamadı
Kızılcık Şerbeti bu sezon aksiyonlarla doluydu. Diziden ayrılan başroller oldu, senaryo değişti, set kaosları sosyal medyaya yansıdı derken diziseverler yaşananları anbean takipteydi. Son olarak da diziye eski oyunculardan geri dönüş olacağı açıklanmıştı. Birkaç bölümdür diziye girmesi beklenen oyuncu bölümlerde yer almayınca bir aksilik olduğu anlaşılmıştı. Birsen Altuntaş da işlerin değiştiğini aktardı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla öyle bir başladı ki, ilk birkaç hafta gündemden düşmek bilmedi.
En son diziye Yiğit Kirazcı’nın döneceği açıklanmıştı.
