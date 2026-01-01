O Ses Yılbaşı Performansı Kendisine Benzetilmişti: Arda Turan'dan Toprak Razgatlıoğlu Kıyaslaması Gecikmedi!
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının en çok konuşulan isimlerinden biri MotoGP şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu olmuştu. Performansı Arda Turan'a benzetilen Razgatlıoğlu'na Arda Turan'dan cevap gecikmedi.
MotoGP şampiyonumuz Toprak Razgatlıoğlu dün akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yarıştı.
Toprak'ın kendisine benzetildiğini gören Arda Turan, bu performansa sessiz kalmadı.
