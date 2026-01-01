onedio
O Ses Yılbaşı Performansı Kendisine Benzetilmişti: Arda Turan'dan Toprak Razgatlıoğlu Kıyaslaması Gecikmedi!

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.01.2026 - 19:07

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının en çok konuşulan isimlerinden biri MotoGP şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu olmuştu. Performansı Arda Turan'a benzetilen Razgatlıoğlu'na Arda Turan'dan cevap gecikmedi.

MotoGP şampiyonumuz Toprak Razgatlıoğlu dün akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yarıştı.

Programda Reynmen'in Çatma Yarim şarkısını söyleyen ve Reynmen'le düet yapan Toprak Razgatlıoğlu'nun performansı Arda Turan'ın detoneliklerle dolu performansına benzetildi. Oldukça eğlenceli anlara sahne olan performansın ardından bugün de Toprak Razgatlıoğlu konuşulmayı sürdürdü.

Detaylar:

Toprak'ın kendisine benzetildiğini gören Arda Turan, bu performansa sessiz kalmadı.

Arda Turan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Toprak'a gönderme yaptı ve destekte bulundu. Arda Turan, 'Toprak kardeşim galiba beni geçemeyeceğin tek yer 'O Ses' sahnesi. Onun dışındaki bütün başarılarını tüm dünya gibi ben de ayakta alkışlıyorum. Sen bizim gururumuzsun.' yazdı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
