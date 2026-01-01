onedio
Survivor Kavgayla Başlıyor: Dilan Çıtak'ın "Kız Gibi" Diyerek Küçümsediği Yarışmacıyla İpler Gerildi

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.01.2026 - 18:47

TV8 ekranlarında beklenen gün geldi! Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler 1 Ocak 2026'da başlıyor. Heyecanla beklenen günde ve sonrasında neler yaşanacağı merak ediliyor. Yayınlanan fragmanda sezonun ilk yarışması olmasına rağmen oldukça zorlu bir yarışmanın yapıldığı ve iplerin gerildiği görüldü.

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler TV8 ekranlarında bu akşam başlıyor.

Yepyeni kuralların yer alacağı Survivor 2026'da ilk oyun bile oldukça zorlu başlıyor. İlk bölümden zor bir oyunla karşılaşan yarışmacılar bir anda gerildi.

Survivor'ın ilk bölümünden yayınlanan fragman heyecan yaratmayı başardı.

Dilan Çıtak, ilk oyunda Onur Alp'e "Kız gibi yarıştı. Saçı uzun ya ondan" dedi.

Bunun üzerine Lina, 'Kadın olmak utanılacak bir şey değil Dilan' dedi. Bunun üzerine Dilan Çıtak, 'Saçmalama. Bir erkek için kız gibi oynamak utanılacak bir şey.' dedi.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
