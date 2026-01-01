Survivor Kavgayla Başlıyor: Dilan Çıtak'ın "Kız Gibi" Diyerek Küçümsediği Yarışmacıyla İpler Gerildi
TV8 ekranlarında beklenen gün geldi! Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler 1 Ocak 2026'da başlıyor. Heyecanla beklenen günde ve sonrasında neler yaşanacağı merak ediliyor. Yayınlanan fragmanda sezonun ilk yarışması olmasına rağmen oldukça zorlu bir yarışmanın yapıldığı ve iplerin gerildiği görüldü.
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler TV8 ekranlarında bu akşam başlıyor.
Survivor'ın ilk bölümünden yayınlanan fragman heyecan yaratmayı başardı.
Dilan Çıtak, ilk oyunda Onur Alp'e "Kız gibi yarıştı. Saçı uzun ya ondan" dedi.
