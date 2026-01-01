onedio
Gupse Özay'ın O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Lvbel C5'in Performansı Karşısındaki Tepkisi Gözden Kaçmadı

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
01.01.2026 - 16:25

Yeni yıla girerken en çok izlenen program olmayı başaran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına rapçi Lvbel C5 konuk olarak katıldı. Tarzına alışık olmayanların şaşkınlığını gizleyemediği Lvbel C5'in performansını izleyen Gupse Özay'ın bakışları da dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü rapçi Lvbel C5, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne aldı.

Dansçılarıyla gösteri yapan ve şarkılarını söyleyen Lvbel C5'in tarzına alışık olmayan izleyiciler küçük çaplı bir şaşkınlık yaşadı. Ekran karşısında Lvbel C5'i izleyen 'babalar' sosyal medyada gündem olurken, dikkatli izleyiciler bir anı daha yakaladı.

Gupse Özay'ın Lvbel C5'in performansı karşısındaki bakışları dikkatli izleyicilerin radarından kaçmadı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
