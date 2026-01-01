onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Reytingleri Hızla Artan Kıskanmak'tan Flaş Hamle: Sürpriz Oyuncu Kadroya Girdi!

Reytingleri Hızla Artan Kıskanmak'tan Flaş Hamle: Sürpriz Oyuncu Kadroya Girdi!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.01.2026 - 16:00

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kıskanmak, her yeni bölümüyle reytinglerini artırmaya devam ediyor. Özgü Namal'ın başrolde yer aldığı diziye son olarak Bülent İnal dahil olmuştu. Birsen Altuntaş, Kıskanmak'ın reyting artırmak için yeni hamlesini duyurdu. Diziye sürpriz bir oyuncu başsavcı karakteriyle dahil oluyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın yeni sezon için en iddialı yapımlarından Kıskanmak'tan enfes bir reyting hamlesi geldi.

NOW'ın yeni sezon için en iddialı yapımlarından Kıskanmak'tan enfes bir reyting hamlesi geldi.

Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolde yer aldığı Kıskanmak, yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinin başında yer alıyor. İlk başlarda düşük reytingler almasına rağmen zamanla son derece olumlu artış yaşayan Kıskanmak, istikrarını sürdürürken kadrosuna Bülent İnal'ı dahil etmişti.

Yeni oyuncu ve yeni hikaye hamlesiyle Kıskanmak'ın reyting yükselişi devam ederken Birsen Altuntaş, kadroya sürpriz bir ismin dahil olduğunu açıkladı.

Sezin Akbaşoğulları, Kıskanmak dizisine dahil oldu.

Sezin Akbaşoğulları, Kıskanmak dizisine dahil oldu.

Ünlü oyuncu Sezin Akbaşoğulları, Kıskanmak'a Başsavcı Defne karakteriyle geliyor. Başsavcı karakterinin hikayeyi nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın