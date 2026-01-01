Reytingleri Hızla Artan Kıskanmak'tan Flaş Hamle: Sürpriz Oyuncu Kadroya Girdi!
NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kıskanmak, her yeni bölümüyle reytinglerini artırmaya devam ediyor. Özgü Namal'ın başrolde yer aldığı diziye son olarak Bülent İnal dahil olmuştu. Birsen Altuntaş, Kıskanmak'ın reyting artırmak için yeni hamlesini duyurdu. Diziye sürpriz bir oyuncu başsavcı karakteriyle dahil oluyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
NOW'ın yeni sezon için en iddialı yapımlarından Kıskanmak'tan enfes bir reyting hamlesi geldi.
Sezin Akbaşoğulları, Kıskanmak dizisine dahil oldu.
