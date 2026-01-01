O Ses Türkiye Yılbaşı Seyircisi, Zuhal Topal'a "Selena" Göndermesi Yaptı!
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı programına Yemekteyiz'in sunucusu Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner konuk oldu. Zuhal Topal ve eşinin performansı çok beğenilirken O Ses Türkiye Yılbaşı seyircisi, hep bir ağızdan şarkı söyleyerek Zuhal Topal'a Selena'daki Fitnat Hoca karakterini hatırlattı.
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü en çok izlenen yılbaşı programı oldu. Geceye damga vuran programa Zuhal Topal da konuk oldu.
O Ses Türkiye Yılbaşı seyircisinin Zuhal Topal'a Selena göndermesini buradan izleyebilirsiniz:
