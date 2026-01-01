onedio
O Ses Türkiye Yılbaşı Seyircisi, Zuhal Topal'a "Selena" Göndermesi Yaptı!

Esra Demirci
01.01.2026 - 15:02

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı programına Yemekteyiz'in sunucusu Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner konuk oldu. Zuhal Topal ve eşinin performansı çok beğenilirken O Ses Türkiye Yılbaşı seyircisi, hep bir ağızdan şarkı söyleyerek Zuhal Topal'a Selena'daki Fitnat Hoca karakterini hatırlattı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü en çok izlenen yılbaşı programı oldu. Geceye damga vuran programa Zuhal Topal da konuk oldu.

TV8'deki Yemekteyiz programının sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner'le beraber O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde şarkı söyledi. Jüriden yoğun beğeni alan ikiliye sosyal medyadan da olumlu yorumlar geldi. Fakat asıl beklenmedik olay programda meydana geldi.

Sahneden inmek üzere olan Zuhal Topal'a O Ses Türkiye Yılbaşı seyircisinden bomba bir gönderme geldi. Selena dizisinde canlandırdığı ikonik Fitnat Hoca karakterinin 'Kara Basma İz Olur' şarkısını söylemeye başlayan seyirci karşısında Zuhal Topal o an ne olduğunu anlamasa da seyirciye eşlik etti.

O Ses Türkiye Yılbaşı seyircisinin Zuhal Topal'a Selena göndermesini buradan izleyebilirsiniz:

