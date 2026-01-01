onedio
Reynmen, Toprak Razgatlıoğlu'nun Arda Turan'ı Aratmayan O Ses Yılbaşı Performansını Fena Tiye Aldı

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy
01.01.2026 - 13:23

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı reyting zirvesine yerleşti. 31 Aralık gecesinin en çok izlenen programı olmayı başaran O Ses Türkiye Yılbaşı'nda birbirinden ünlü isimler yer aldı. MotoGP şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun katıldığı ve Reynmen'in eşlik ettiği programda, Razgatlıoğlu'nun performansı Arda Turan'la karşılaştırıldı. Reynmen, gecenin sonunda Toprak Razgatlıoğlu'nu tiye aldı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı her yıl olduğu gibi bu yıl da reyting zirvesine yerleşmeyi başardı.

Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri üyeleri Murat BozHadiseGupse Özay ve Giray Altınok oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel şampiyonu kim oldu, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'i kim kazandı diye merak edenler, ilk kez jüri olan Gupse Özay'ın birinciliğini kaptığını öğrenince aslında pek de şaşırmadı.

O Ses Türkiye Yılbaşı gecesine damga vuran performanslardan biri MotoGP şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nunki oldu.

Reynmen, Toprak Razgatlıoğlu'nun performansını tiye alarak "O kadar da çalışmıştık" paylaşımı yaptı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
