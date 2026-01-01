Reynmen, Toprak Razgatlıoğlu'nun Arda Turan'ı Aratmayan O Ses Yılbaşı Performansını Fena Tiye Aldı
Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı reyting zirvesine yerleşti. 31 Aralık gecesinin en çok izlenen programı olmayı başaran O Ses Türkiye Yılbaşı'nda birbirinden ünlü isimler yer aldı. MotoGP şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun katıldığı ve Reynmen'in eşlik ettiği programda, Razgatlıoğlu'nun performansı Arda Turan'la karşılaştırıldı. Reynmen, gecenin sonunda Toprak Razgatlıoğlu'nu tiye aldı.
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı her yıl olduğu gibi bu yıl da reyting zirvesine yerleşmeyi başardı.
O Ses Türkiye Yılbaşı gecesine damga vuran performanslardan biri MotoGP şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nunki oldu.
Reynmen, Toprak Razgatlıoğlu'nun performansını tiye alarak "O kadar da çalışmıştık" paylaşımı yaptı.
