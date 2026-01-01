Reynmen, Toprak Razgatlıoğlu'nun Arda Turan'ı Aratmayan O Ses Yılbaşı Performansını Fena Tiye Aldı

Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Gupse Özay ve Giray Altınok oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel şampiyonu kim oldu, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'i kim kazandı diye merak edenler, ilk kez jüri olan Gupse Özay'ın birinciliğini kaptığını öğrenince aslında pek de şaşırmadı.