Milyoner Yılbaşı Özel'de Semicenk ve Özcan Deniz 1 Milyon TL'lik Soruyu Açtırdı

Atv Kim Milyoner Olmak İster Özcan Deniz
01.01.2026 - 11:04

ATV, 31 Aralık'ta Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünü ekrana getirdi. Semicenk, Seda Sayan, Özcan Deniz ve Ali Congun, Milyoner'ın yılbaşı bölümünde konuk olurken Semicenk ve Özcan Deniz enfes bir performans sergileyerek 1 milyon TL değerindeki soruyu gördü.

ATV'de yeni yıl geleneği bozulmadı, Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü ekrana geldi.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni yıl için özel bölümünde Semicenk, Özcan Deniz, Seda Sayan ve Ali Congun yarıştı. Ünlü isimler zorlu sorulara yanıt verirken Özcan Deniz ve Semicenk, performanslarıyla alkışı hak etti.

Semicenk ve Özcan Deniz, Milyoner'in yılbaşı bölümünde 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı.

Semicenk, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırarak geceye damga vurdu.

'Gastronomi platformu Taste Atlas'ın 2025'te hazırladığı 'Dünyanın En İyi Tatlıları' listesinin birincisi, listede yer alan bu tatlılardan hangisidir?' sorusuyla karşı karşıya kalan Semicenk, riske girmeyerek yarışmadan çekilerek 500 bin TL kazandı. Doğru yanıt ise B şıkkı olan 'Antakya Künefesi' çıktı.

Özcan Deniz de 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı.

'Türkiye'de hangi adda ilçe yoktur?' sorusu karşısında uzun süre düşünen Özcan Deniz, 'Eğil', 'Tut', 'Gör' ve 'Olur' şıkları arasında doğru yanıtı bulmakta zorlandı. Özcan Deniz, yarışmadan çekilerek 500 bin TL kazandı. Doğru yanıtın ise 'Gör' olduğu açıklandı.

