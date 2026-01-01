Milyoner Yılbaşı Özel'de Semicenk ve Özcan Deniz 1 Milyon TL'lik Soruyu Açtırdı
ATV, 31 Aralık'ta Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünü ekrana getirdi. Semicenk, Seda Sayan, Özcan Deniz ve Ali Congun, Milyoner'ın yılbaşı bölümünde konuk olurken Semicenk ve Özcan Deniz enfes bir performans sergileyerek 1 milyon TL değerindeki soruyu gördü.
ATV'de yeni yıl geleneği bozulmadı, Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü ekrana geldi.
Semicenk, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırarak geceye damga vurdu.
Özcan Deniz de 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
