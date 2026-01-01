Asena ve İbrahim Tatlıses'in 25 Yıl Sonra İbo Show'da Buluştuğu Anlar Viral Oldu
İbrahim Tatlıses, bir yılbaşı klasiği olarak İbo Show Yılbaşı Özel bölümüyle ekrana geldi. Cengiz Kurtoğlu, Şafak Sezer ve Yıldız Tilbe'nin konuk sanatçı olarak yer aldığı programda Şafak Sezer, bir sürpriz yaptığını dile getirerek İbrahim Tatlıses'in bir dönem büyük aşk yaşadığı Asena'yı stüdyoya davet etti. Asena ve İbrahim Tatlıses 25 yıl sonra buluşurken gözyaşları sel oldu.
VİDEO KAYNAK: 2.Sayfa
Bir döneme damga vuran aşklarıyla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses ve Asena, 2026'ya küs girmedi.
İşte İbrahim Tatlıses ve Asena'nın 25 yıl sonra bir araya geldiği o anlar:
Asena, programda yaptığı duygusal konuşmada 2026'ya küs girmek istemediğini belirtti. İbrahim Tatlıses, Asena konuşurken gözyaşlarını tutamadı.
