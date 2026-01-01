onedio
Asena ve İbrahim Tatlıses'in 25 Yıl Sonra İbo Show'da Buluştuğu Anlar Viral Oldu

Esra Demirci
01.01.2026 - 10:26
01.01.2026 - 10:26

İbrahim Tatlıses, bir yılbaşı klasiği olarak İbo Show Yılbaşı Özel bölümüyle ekrana geldi. Cengiz Kurtoğlu, Şafak Sezer ve Yıldız Tilbe'nin konuk sanatçı olarak yer aldığı programda Şafak Sezer, bir sürpriz yaptığını dile getirerek İbrahim Tatlıses'in bir dönem büyük aşk yaşadığı Asena'yı stüdyoya davet etti. Asena ve İbrahim Tatlıses 25 yıl sonra buluşurken gözyaşları sel oldu. 

VİDEO KAYNAK: 2.Sayfa

Bir döneme damga vuran aşklarıyla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses ve Asena, 2026'ya küs girmedi.

Doludizgin aşk yaşayan Asena ve İbrahim Tatlıses, büyük kavgalarla ayrılmışlardı. Tam 25 yıldır görüşmeyen ve küs olan ikili İbo Show Yılbaşı Özel programında bir araya geldi. Tüm Türkiye'nin önünde barışan ve yüzleşen İbrahim Tatlıses ve Asena, programda gözyaşlarına boğuldu.

İşte İbrahim Tatlıses ve Asena'nın 25 yıl sonra bir araya geldiği o anlar:

Asena, programda yaptığı duygusal konuşmada 2026'ya küs girmek istemediğini belirtti. İbrahim Tatlıses, Asena konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

