Cihan Ünal'ın "O Ses Türkiye-Yılbaşı" Programındaki Yeni Yıl Mesajı Alkış Aldı

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez programlarından olan O Ses Türkiye bu yıl da yarışmacılarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Yarışmacılardan biri de Cihan Ünal'dı. Cihan Ünal, şarkısının ardından yaptığı konuşmayla alkış aldı. Cihan Ünal, “Türkiye de magandalık kurumlaştı. Kadınlara, çocuklara, köpeklere, kedilere eziyet ediliyor. Kötülüğün zaferine engel olmak lazım. Eğitim seferberliği şart! Bunun için bir yol var; Mustafa Kemal Atatürk.” dedi.

