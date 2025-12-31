onedio
article/comments
Cihan Ünal'ın "O Ses Türkiye-Yılbaşı" Programındaki Yeni Yıl Mesajı Alkış Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
31.12.2025 - 23:03

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez programlarından olan O Ses Türkiye bu yıl da yarışmacılarıyla adından söz ettirmeyi başardı. 

Yarışmacılardan biri de Cihan Ünal'dı. Cihan Ünal, şarkısının ardından yaptığı konuşmayla alkış aldı. Cihan Ünal, “Türkiye de magandalık kurumlaştı. Kadınlara, çocuklara, köpeklere, kedilere eziyet ediliyor. Kötülüğün zaferine engel olmak lazım. Eğitim seferberliği şart! Bunun için bir yol var; Mustafa Kemal Atatürk.” dedi.

Kaynak

Cihan Ünal'ın sözleri büyük beğeni topladı.

Cihan Ünal'ın performansı izleyenlerin de beğenisini kazandı.

Cihan Ünal'ın şarkısının ardından stüdyoda da eğlenceli anlar yaşandı. Giray Altınok'un daha önce konservatuar sınavında juri olarak karşılaştığını söylediği Cihan Ünal'la ilgili anısı izleyenleri güldürdü.

Hakan Karakoca
