Cihan Ünal'ın "O Ses Türkiye-Yılbaşı" Programındaki Yeni Yıl Mesajı Alkış Aldı
Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez programlarından olan O Ses Türkiye bu yıl da yarışmacılarıyla adından söz ettirmeyi başardı.
Yarışmacılardan biri de Cihan Ünal'dı. Cihan Ünal, şarkısının ardından yaptığı konuşmayla alkış aldı. Cihan Ünal, “Türkiye de magandalık kurumlaştı. Kadınlara, çocuklara, köpeklere, kedilere eziyet ediliyor. Kötülüğün zaferine engel olmak lazım. Eğitim seferberliği şart! Bunun için bir yol var; Mustafa Kemal Atatürk.” dedi.
Cihan Ünal'ın sözleri büyük beğeni topladı.
Cihan Ünal'ın performansı izleyenlerin de beğenisini kazandı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
