1 Ocak'tan İtibaren ÖTV, İletişim Vergisi ve Yurt Dışı Çıkış Harcı Zamlanıyor

Yeni yılla birlikte birçok vergi ve harç kaleminde artışa gidildi. Düzenlemeyle yurt dışına çıkış harcı 710 TL’den 1.250 TL’ye yükseltilirken, özel iletişim vergisi 700 TL olarak belirlendi.

Akaryakıt ürünlerinde de ÖTV güncellemesi yapıldı. Maktu ÖTV yüzde 6,95 oranında artırıldı ve bu artışla birlikte benzinin litresine 1,16 TL, motorinin litresine ise 1,08 TL zam yansıtıldı.

Ayrıca cep telefonu IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL’ye çıkarıldı. Sigarada ise maktu ÖTV tutarı 16 TL’den 17,27 TL’ye yükseltildi.