1 Ocak'tan İtibaren ÖTV, İletişim Vergisi ve Yurt Dışı Çıkış Harcı Zamlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
31.12.2025 - 21:17

Bu yılın temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 10’u aşması beklenen ÖTV güncellemesi uygulanmadı. Bunun yerine akaryakıtta yüzde 6,95, sigara ve alkollü içkilerde ise yüzde 7,95 oranında ÖTV artışına gidildi.

Yeni yıl vergilere zamla geliyor.

Yeni yılla birlikte birçok vergi ve harç kaleminde artışa gidildi. Düzenlemeyle yurt dışına çıkış harcı 710 TL’den 1.250 TL’ye yükseltilirken, özel iletişim vergisi 700 TL olarak belirlendi.

Akaryakıt ürünlerinde de ÖTV güncellemesi yapıldı. Maktu ÖTV yüzde 6,95 oranında artırıldı ve bu artışla birlikte benzinin litresine 1,16 TL, motorinin litresine ise 1,08 TL zam yansıtıldı.

Ayrıca cep telefonu IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL’ye çıkarıldı. Sigarada ise maktu ÖTV tutarı 16 TL’den 17,27 TL’ye yükseltildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
