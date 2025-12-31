Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınan Şeyma Subaşı Hakkında Verilen Karar Açıklandı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan Şeyma Subaşı’nın yurt dışında olduğu öğrenilmiş ve ülkeye dönmesi beklenmişti. Ülkeye dönmesiyle birlikte ünlü isim havaalanında gözaltına alınmıştı. Subaşı hakkında verilen mahkeme kararı açıklandı.
Kaynak: Burak Doğan
Ünlü influencer uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçenlerdendi.
Mahkeme Şeyma Subaşı hakkında verilen kararı açıkladı.
