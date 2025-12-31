onedio
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınan Şeyma Subaşı Hakkında Verilen Karar Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
31.12.2025 - 18:03

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan Şeyma Subaşı’nın yurt dışında olduğu öğrenilmiş ve ülkeye dönmesi beklenmişti. Ülkeye dönmesiyle birlikte ünlü isim havaalanında gözaltına alınmıştı. Subaşı hakkında verilen mahkeme kararı açıklandı.

Kaynak: Burak Doğan

Ünlü influencer uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçenlerdendi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarıldığında ise ABD’deydi. Apar topar ülkeye dönen Subaşı, o günlerde Instagram hesabından açıklamalar yaparak sakinliğini koruduğunu göstermişti.

Mahkeme Şeyma Subaşı hakkında verilen kararı açıkladı.

Ünlü isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

