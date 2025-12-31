onedio
Ölüm, Aşk, Ayrılık, Miras: 2025’in En Çok Konuşulan Ünlüleri Açıklandı!

Gülistan Başköy
31.12.2025 - 14:04

Magazin dünyası bu yıl da nefes kesen gündemlere sahne oldu. Kimi isim şoke eden ölümüyle Türkiye’yi yasa boğdu, kimi çalkantılı ilişkileriyle manşetlerden inmedi. Bazıları sahneye dönüşüyle milyonları heyecanlandırırken bazıları davalarla, miras kavgalarıyla ve skandallarla konuşuldu. Habermetre’nin tüm yıl boyunca haber adedi ve okunma sayılarını analiz ederek hazırladığı sıralama, 2025’in en çok konuşulan ilk 10 ismini ortaya koydu. Listenin zirvesinde şüpheli ölümü günlerce tartışılan arabesk müziğin güçlü sesi Güllü yer alıyor. Onu yılın başındaki kaybıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur takip ederken, ündemden düşmeyen projeleriyle Acun Ilıcalı üçüncü sıradan listeye giriyor. 

Hazırsanız bu yıl magazin dünyasını en çok kimler meşgul etmiş birlikte bakalım!👇

Kaynak: Habermetre

1. Güllü

Yılın en çok konuşulan ismi oldu. 26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi tüm ülkeyi derinden sarstı. Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü hakkında 84.956 haber yapıldı, içerikler 177 milyonun üzerinde okuma aldı. Ölüm süreci, kızının tutuklanması ve soruşturmanın detayları aylarca gündemden inmedi.

2. Ferdi Tayfur

2025’in en acı kayıplarından biri. 2 Ocak’ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden arabesk efsanesinin ölümü büyük üzüntü yarattı. Hakkında 81.993 haber yapıldı, toplam okunma 174 milyon 604 bin 408.

3. Acun Ilıcalı

Her zamanki gibi gündemi elinde tuttu! Fenerbahçe Yönetim Kurulu’ndan ayrılması, üst üste projeler, yarışmalar derken manşetlerden düşmedi. 59.194 haber, 171 milyon 274 bin 269 okuma ile üçüncü sırada.

4. Tarkan

Megastar altı yıl sonra konser müjdesi verince ortalık yıkıldı! Turne açıklamasıyla sosyal medyada fırtına estiren Tarkan hakkında 54.710 haber yapıldı, toplamda 76 milyon 400 bin 762 okunmaya ulaştı. Yeni şarkı hazırlıkları da heyecanla bekleniyor.

5. Volkan Konak

KKTC’de verdiği konserde sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi tüm camiayı yasa boğdu. 45.632 haber ve 81 milyon 218 bin 575 okuma ile beşinci sırada yer aldı.

6. Hande Erçel

Hem aşk hayatı hem kariyeriyle bu yıl sıkça magazinde yer aldı. Hakan Sabancı ile ilişkisini bitirmesi yetmedi, ardından yapımcı Onur Güvenatam’la başlayan yeni aşk çok konuşuldu. Hakkında 27.806 haber yapıldı ve içerikler 110 milyon 103 bin 858 kez okundu. Davet kombinleri de sosyal medyayı salladı.

7. İrem Derici

Yılın en tartışmalı gündemlerinden biri. Nişan gününe saatler kala uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması olay yarattı. Testlerinin temiz çıkması sonrası açıklamalarıyla çok konuşuldu. 24.246 haber, 78 milyon 77 bin 578 okuma ile yedinci sırada. 2026’da sevgilisi DJ Melih Kunukçu ile düğüne hazırlanıyor.

8. Serenay Sarıkaya

Hem aşk, hem kariyer, hem soruşturma… Ayşe Barım dosyasında ifade vermesi, Mert Demir ile ilişkisinin konuşulması ve projeleri derken yine odağın tam merkezindeydi. 23.665 haber yapıldı, 85 milyon 811 bin 669 okunma aldı. Her hamlesi trend oldu desek yeridir.

9. Demet Özdemir

Hem Eşref Rüya dizisi, hem özel hayat, gündem hiç boş kalmadı. Yeni projeler, aşk iddiaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazinin radarından düşmeyen isimlerden. 22.052 haber, 63 milyon 750 bin 179 okuma ile dokuzuncu sırada.

10. Demet Akalın

Polemiğin, yorumun, çıkışın kraliçesi listede onuncu! Her açıklaması gündem, her tweeti manşet oldu. Hakkında 19.420 haber yapıldı, toplam okunma 50.649.317. Yorumları ve sosyal medya çıkışları derken yine çok konuşuldu.

