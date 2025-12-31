Ölüm, Aşk, Ayrılık, Miras: 2025’in En Çok Konuşulan Ünlüleri Açıklandı!

Magazin dünyası bu yıl da nefes kesen gündemlere sahne oldu. Kimi isim şoke eden ölümüyle Türkiye’yi yasa boğdu, kimi çalkantılı ilişkileriyle manşetlerden inmedi. Bazıları sahneye dönüşüyle milyonları heyecanlandırırken bazıları davalarla, miras kavgalarıyla ve skandallarla konuşuldu. Habermetre’nin tüm yıl boyunca haber adedi ve okunma sayılarını analiz ederek hazırladığı sıralama, 2025’in en çok konuşulan ilk 10 ismini ortaya koydu. Listenin zirvesinde şüpheli ölümü günlerce tartışılan arabesk müziğin güçlü sesi Güllü yer alıyor. Onu yılın başındaki kaybıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur takip ederken, ündemden düşmeyen projeleriyle Acun Ilıcalı üçüncü sıradan listeye giriyor.

Hazırsanız bu yıl magazin dünyasını en çok kimler meşgul etmiş birlikte bakalım!👇

Kaynak: Habermetre