Güllü'nün Ablası İlk Kez Konuştu: Tuğyan'ın Cenazedeki Garip Davranışlarına Dikkat Çekti
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümü sonrası ortaya atılan iddialar gündemden düşmüyor. Bu kez sessizliğini bozan isim, ünlü sanatçının ablası Kader Hanım oldu. Güllü’nün cenazesi sırasında Tuğyan’ın kameralara bakışından rahatsız olduğunu söyleyen Kader Hanım, 'Cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum' diyerek dikkat çekti. Canlı yayında konuşan abla, Tuğyan’ın oyuncu gibi davrandığını iddia ederken, Ferdi Bey’e de 'Bu konuyu bırakmadığı için teşekkür ederim' sözleriyle seslendi.
İşte detaylar 👇
Kaynak: Nur Viral'le Sen İstersen
26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Arabesk sanatçısı Güllü’nün ölümü hala büyük bir muamma…
Şimdi ise yeni bir açıklama, tartışmaları yeniden alevlendirdi.
