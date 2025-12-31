Güllü'nün Ablası İlk Kez Konuştu: Tuğyan'ın Cenazedeki Garip Davranışlarına Dikkat Çekti

İlk günlerde olay kaza gibi görünse de, süreç ilerledikçe hem aileden gelen açıklamalar hem de soruşturmada ortaya çıkan yeni bilgiler sonucu cinayet ihtimali güç kazandı. O gece evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmış, Sultan’ın verdiği ifade sonrası Tuğyan 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Annesinin sahne kıyafetlerini sattığı iddiası ortaya atılan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise kameralar karşısına geçerek bunları net bir dille reddetmiş, 'Annemin teri olan hiçbir şeyi dünyaya değişmem' sözleriyle konuşmuş ve gündem olmuştu.