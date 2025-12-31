onedio
Güllü'nün Ablası İlk Kez Konuştu: Tuğyan'ın Cenazedeki Garip Davranışlarına Dikkat Çekti

Güllü'nün Ablası İlk Kez Konuştu: Tuğyan'ın Cenazedeki Garip Davranışlarına Dikkat Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.12.2025 - 10:37

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümü sonrası ortaya atılan iddialar gündemden düşmüyor. Bu kez sessizliğini bozan isim, ünlü sanatçının ablası Kader Hanım oldu. Güllü’nün cenazesi sırasında Tuğyan’ın kameralara bakışından rahatsız olduğunu söyleyen Kader Hanım, 'Cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum' diyerek dikkat çekti. Canlı yayında konuşan abla, Tuğyan’ın oyuncu gibi davrandığını iddia ederken, Ferdi Bey’e de 'Bu konuyu bırakmadığı için teşekkür ederim' sözleriyle seslendi. 

İşte detaylar 👇

Kaynak: Nur Viral'le Sen İstersen

26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Arabesk sanatçısı Güllü’nün ölümü hala büyük bir muamma…

İlk günlerde olay kaza gibi görünse de, süreç ilerledikçe hem aileden gelen açıklamalar hem de soruşturmada ortaya çıkan yeni bilgiler sonucu cinayet ihtimali güç kazandı. O gece evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmış, Sultan’ın verdiği ifade sonrası Tuğyan 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Annesinin sahne kıyafetlerini sattığı iddiası ortaya atılan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise kameralar karşısına geçerek bunları net bir dille reddetmiş, 'Annemin teri olan hiçbir şeyi dünyaya değişmem' sözleriyle konuşmuş ve gündem olmuştu.

Şimdi ise yeni bir açıklama, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Güllü’nün ablası Kader Hanım, ilk kez canlı yayına bağlanarak konuştu. Nur Viral’in sunduğu programa telefonla katılan Kader Hanım, olayla ilgili iddiaları tekrarladı ve daha önce konuyu gündeme taşıyan Ferdi Bey’e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, 'O olmasaydı bu iş kaza ya da intihar diye kapanabilirdi. Ben cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum.' dedi.

Cenazede dikkatini çeken anı da aktararak, sözlerine devam etti:

'Tuğyan çok güzel oyuncu. Cenazede bir an gözlüğünü çıkardı, yılan gibi sağa sola bakınıyordu. ‘Kamera var mı, beni görüyor mu, çekiyor mu?’ diye. Ben bunu algıladım, çünkü yanında oturuyordum.'

İşte o anlar:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
