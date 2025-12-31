onedio
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan Paris Tatilinde Güldüren Taharet Musluğu İsyanı

Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan Paris Tatilinde Güldüren Taharet Musluğu İsyanı

31.12.2025 - 08:50

Uzak Şehir dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Ferit Kaya, bu kez Paris tatilinden yaptığı komik paylaşımıyla gündemde. Oyuncu, eşi Yasemin Ceren Topçu ile çıktığı tatilde Avrupa’daki tuvaletlerde taharet musluğu olmamasına isyan etti. 'Yapın abi otellere, istemeyen kullanmasın' diyerek seslenen Kaya, paylaşımıyla güldürdü. 

İşte o anlar ve detaylar 👇

Son dönemde Uzak Şehir dizisindeki Demir karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ferit Kaya, hem oyunculuğuyla hem mizahıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Mardin’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ekip arkadaşlarının dönüş yolunda mahsur kaldığı günlerde o çoktan Paris’e geçmiş ve sosyal medyadaki 'Bütün ekip Mardin’de mahsur kalmışken Paris’teki ben' paylaşımıyla takipçilerini güldürmüştü. 

Şimdi ise Kaya’dan yine bol kahkahalı bir paylaşım geldi. Eşi Yasemin Ceren Topçu ile romantik bir Paris tatili yapan başarılı oyuncu, gezisinden kareler paylaşırken bu kez bambaşka bir konuyla gündeme oturdu: taharet musluğu.

Avrupa’daki tuvaletlerde taharet musluğu olmamasına sitem eden Kaya, herkesi güldüren bir video paylaştı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

