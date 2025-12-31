Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan Paris Tatilinde Güldüren Taharet Musluğu İsyanı
Uzak Şehir dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Ferit Kaya, bu kez Paris tatilinden yaptığı komik paylaşımıyla gündemde. Oyuncu, eşi Yasemin Ceren Topçu ile çıktığı tatilde Avrupa’daki tuvaletlerde taharet musluğu olmamasına isyan etti. 'Yapın abi otellere, istemeyen kullanmasın' diyerek seslenen Kaya, paylaşımıyla güldürdü.
İşte o anlar ve detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde Uzak Şehir dizisindeki Demir karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ferit Kaya, hem oyunculuğuyla hem mizahıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa’daki tuvaletlerde taharet musluğu olmamasına sitem eden Kaya, herkesi güldüren bir video paylaştı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın