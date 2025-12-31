Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan Paris Tatilinde Güldüren Taharet Musluğu İsyanı

Mardin’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ekip arkadaşlarının dönüş yolunda mahsur kaldığı günlerde o çoktan Paris’e geçmiş ve sosyal medyadaki 'Bütün ekip Mardin’de mahsur kalmışken Paris’teki ben' paylaşımıyla takipçilerini güldürmüştü.

Şimdi ise Kaya’dan yine bol kahkahalı bir paylaşım geldi. Eşi Yasemin Ceren Topçu ile romantik bir Paris tatili yapan başarılı oyuncu, gezisinden kareler paylaşırken bu kez bambaşka bir konuyla gündeme oturdu: taharet musluğu.