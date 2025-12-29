onedio
"Yuva Yıkan" Yorumu Somer Sivrioğlu'nu Çileden Çıkardı: Tepkisi Sert Oldu!

"Yuva Yıkan" Yorumu Somer Sivrioğlu'nu Çileden Çıkardı: Tepkisi Sert Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.12.2025 - 13:12

MasterChef’in sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla yine gündemde. İki ay önce kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen’le yeni bir aşka yelken açan ünlü şef, sürpriz bir hamleyle evlilik teklifi etti. Çift romantik bir tatilde paylaştıkları yüzüklü kare ile mutluluklarını duyurdu. Sosyal medyada yorum yağarken bir kullanıcının 'yuva yıkanın yuvası olmaz' yorumu Sivrioğlu’nun sinirlerini zıplatmış olacak ki yanıt vermekten kendini alamadı. 

İşte detaylar 👇

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, yarışmanın yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin sayfalarına konu oluyor.

MasterChef Türkiye’nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, yarışmanın yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin sayfalarına konu oluyor.

Ünlü şef, 2021’de 20 yıllık eşi Aslı Sencer ile yollarını ayırmış; boşanmanın ardından adı peş peşe farklı isimlerle anılmıştı. Bir dönem kendisinden 21 yaş küçük Pınar Kaya ile büyük aşk yaşamış, sonrasında Ayşe Özyılmazel iddiaları gündeme gelmişti. Ardından bu ilişkiler de sona ermiş; Somer Şef yine kendisinden yaşça küçük olan Didem Belen ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

İkili yaklaşık iki ay önce birlikte görünmeye başlamış, paylaşımları sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

İkili yaklaşık iki ay önce birlikte görünmeye başlamış, paylaşımları sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Derken beklenmedik bir sürpriz geldi! Somer Sivrioğlu, sevgilisine romantik bir tatilde evlilik teklifi etti. Didem Belen’in yüzüğünü gösterdiği fotoğrafı paylaşan şef, kareye 'Bazen de evet' notunu düşerek herkese duyurdu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü; tebrikler yağdı fakat yorumlar bununla sınırlı kalmadı…

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü; tebrikler yağdı fakat yorumlar bununla sınırlı kalmadı…

Bir kullanıcı, Somer Şef’in gönderisine 'Yuva yıkanın yuvası olmaz, hiçbir zaman' şeklinde sert bir yorum yazdı. Bu sözlere sessiz kalmayan Sivrioğlu, dikkati çeken bir yanıt verdi:

'Bence de teyzeciğim, hadi sen dil altını al da geç yerine yat, konuyu hiç anlamamışsın.'

Bu cevap sosyal medyayı karıştırdı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
