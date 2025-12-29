"Yuva Yıkan" Yorumu Somer Sivrioğlu'nu Çileden Çıkardı: Tepkisi Sert Oldu!
MasterChef’in sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla yine gündemde. İki ay önce kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen’le yeni bir aşka yelken açan ünlü şef, sürpriz bir hamleyle evlilik teklifi etti. Çift romantik bir tatilde paylaştıkları yüzüklü kare ile mutluluklarını duyurdu. Sosyal medyada yorum yağarken bir kullanıcının 'yuva yıkanın yuvası olmaz' yorumu Sivrioğlu’nun sinirlerini zıplatmış olacak ki yanıt vermekten kendini alamadı.
MasterChef Türkiye’nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, yarışmanın yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin sayfalarına konu oluyor.
İkili yaklaşık iki ay önce birlikte görünmeye başlamış, paylaşımları sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.
Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü; tebrikler yağdı fakat yorumlar bununla sınırlı kalmadı…
