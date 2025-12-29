Kanser Tedavisi Gören Cansever'den Haber Var

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında korkutan haberi veren şarkıcı, lösemi ile mücadele ettiğini şu sözlerle duyurmuştu: 'Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum.'

Ardından kemoterapi sonrası yaptığı paylaşımda son halini paylaşmış ve 'Evet, gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah’ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım. Şu an her şey çok güzel gidiyor. İnşallah her şey güzel olacak. Sizi seviyorum' demişti.