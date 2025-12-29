onedio
Kanser Tedavisi Gören Cansever'den Haber Var

Kanser Tedavisi Gören Cansever'den Haber Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.12.2025 - 10:48

Arabeskin sevilen isimlerinden Cansever, lösemi tedavisi gördüğünü açıklamasının ardından bu kez hastane odasından sevenlerine seslendi. Bir süredir kemoterapi sürecinde olan sanatçı, aldığı ağır ilaçlar nedeniyle zorlandığını ve bu ilaçların sürekli uyku yaptığını söyledi. Sevenlerinin dualarına teşekkür eden Cansever, 'Herkese tek tek cevap veremiyorum. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Allah sizi başımdan eksik etmesin' dedi.

"Ağla Gözbebeğim" , "Sen de Gittin" , "Kime Bu İnat" gibi şarkılarla 90'lara damga vuran Cansever'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

"Ağla Gözbebeğim" , "Sen de Gittin" , "Kime Bu İnat" gibi şarkılarla 90’lara damga vuran Cansever'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında korkutan haberi veren şarkıcı, lösemi ile mücadele ettiğini şu sözlerle duyurmuştu: 'Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum.'

Ardından kemoterapi sonrası yaptığı paylaşımda son halini paylaşmış ve 'Evet, gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah’ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım. Şu an her şey çok güzel gidiyor. İnşallah her şey güzel olacak. Sizi seviyorum' demişti.

Son olarak hastane odasından çektiği yeni videosuyla sevenlerine seslendi.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Sera ZhuZhu

Allah acil sifalar versin..