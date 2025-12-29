Kanser Tedavisi Gören Cansever'den Haber Var
Arabeskin sevilen isimlerinden Cansever, lösemi tedavisi gördüğünü açıklamasının ardından bu kez hastane odasından sevenlerine seslendi. Bir süredir kemoterapi sürecinde olan sanatçı, aldığı ağır ilaçlar nedeniyle zorlandığını ve bu ilaçların sürekli uyku yaptığını söyledi. Sevenlerinin dualarına teşekkür eden Cansever, 'Herkese tek tek cevap veremiyorum. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Allah sizi başımdan eksik etmesin' dedi.
"Ağla Gözbebeğim" , "Sen de Gittin" , "Kime Bu İnat" gibi şarkılarla 90’lara damga vuran Cansever'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
Son olarak hastane odasından çektiği yeni videosuyla sevenlerine seslendi.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Allah acil sifalar versin..