Esra Erol Teyze Oluyor! Eda Erol Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

Gülistan Başköy
29.12.2025 - 12:01

Ünlü sunucu Esra Erol’un biricik kız kardeşi Eda Erol ve pilot eşi Ekrem Karacayır'dan müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz Eylül ayında Adile Sultan Sarayı’ndaki ihtişamlı düğünle dünyaevine giren çift bebek beklediklerini duyurdu. Cinsiyet partisinden görüntüler paylaşan Erol bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı.

İşte detaylar 👇

Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol, geçtiğimiz Eylül ayında pilot sevgilisi Ekrem Karacayır ile görkemli bir düğünle nikâh masasına oturmuştu.

Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleşen davet, ihtişamı, ünlü isimlerin katılımı ve gelin-damatın romantik anlarıyla uzun süre magazin gündeminde kalmıştı. Eda Erol’un sade, modern prenses gelinliği sosyal medyada çok konuşulmuş, özellikle damadın nikâh sonrası duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamadığı ve eşini öptüğü anlar izleyenleri duygulandırmıştı. Düğün kadar kına gecesi de olay olmuş, hatırlarsanız Eda Erol geleneğe uygun şekilde elini açmamış, abla Esra Erol “gelin ellerini açmıyor!” diyerek devreye girmiş, damat tarafının bilezik takmasıyla eller açılmış, o anlar viral olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Mutlu çift hakkında bu kez çok daha güzel bir gelişme yaşandı.

Eda Erol, peş peşe yaptığı paylaşımlarla hamile olduğunu duyurdu. Paylaşımında karnını tuttuğu pozlarıyla kamera karşısına geçen Erol’un mutluluğu yüzünden okunuyordu. Kısa süre sonra aile ve yakın dostlarının katıldığı cinsiyet partisi görüntüleri ortaya çıktı. Renkli süslemeler, pasta kesimi ve konfeti patlatma anlarının ardından çiftin bebeklerinin erkek olacağı açıklandı.

İşte o anlar:

