Esra Erol Teyze Oluyor! Eda Erol Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı
Ünlü sunucu Esra Erol’un biricik kız kardeşi Eda Erol ve pilot eşi Ekrem Karacayır'dan müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz Eylül ayında Adile Sultan Sarayı’ndaki ihtişamlı düğünle dünyaevine giren çift bebek beklediklerini duyurdu. Cinsiyet partisinden görüntüler paylaşan Erol bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı.
İşte detaylar 👇
Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol, geçtiğimiz Eylül ayında pilot sevgilisi Ekrem Karacayır ile görkemli bir düğünle nikâh masasına oturmuştu.
Mutlu çift hakkında bu kez çok daha güzel bir gelişme yaşandı.
İşte o anlar:
