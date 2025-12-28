Beklemediğimiz Yerden Geldi: Somer Sivrioğlu, 21 Yaş Küçük Sevgilisi Didem Belen'e Evlilik Teklifi Etti!

Bu sefer de kendisinden 21 yaş küçük Didem Belen isimli bir hanımefendiye aşık olan Somer şef, son birkaç aydır olduğu gibi sosyal medyada aktif bir şekilde aşk hayatının detaylarını paylaşıyordu.

O kadar ki sevgilisinin şöför koltuğunda oturmasına bile yükselmişti kendisi!