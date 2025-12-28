onedio
Beklemediğimiz Yerden Geldi: Somer Sivrioğlu, 21 Yaş Küçük Sevgilisi Didem Belen'e Evlilik Teklifi Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.12.2025 - 23:23

İki ay önce kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen'le yeni bir aşka yelken açan Somer Sivrioğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi! Şef, evlilik teklifi etti.

Buyurun, detayları inceleyelim.

MasterChef'in demirbaşı, vazgeçilmez jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nu tanımayan yoktur.

MasterChef boyunca hemen hemen her akşam ekrandan bizlere eşlik eden Somer Sivrioğlu, yalnızca başarılı kariyeriyle değil özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. 

2021 yılında 20 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşanan Somer Sivrioğlu, kendisinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hemen ardından adı Ayşe Özyılmazel'le anılmış, ikili birbirine laf sokarak, bir aldatma meselesi yüzünden ayrıldığını açık etmişti. 

Somer şefin bekarlığı uzun sürmedi; yazın başında kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu'yla yeni bir aşka yelken açan Somer şefin keyfi gayet yerinde gözüküyordu.

Fakat bu aşk da aradığı aşk çıkmadı! Tilbe Uslu'dan yaklaşık üç ay önce ayrılan Somer şef, iki ay önce de yeni aşkıyla kameralar karşısına geçti.

Bu sefer de kendisinden 21 yaş küçük Didem Belen isimli bir hanımefendiye aşık olan Somer şef, son birkaç aydır olduğu gibi sosyal medyada aktif bir şekilde aşk hayatının detaylarını paylaşıyordu. 

O kadar ki sevgilisinin şöför koltuğunda oturmasına bile yükselmişti kendisi!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Somer şeften hiç beklemediğimiz, sürpriz bir hamle geldi!

Somer Sivrioğlu, iki ay önce aşk yaşamaya başladığı Didem Belen'e evlilik teklifi etti! 

Pek düşkün olduğu ve her fırsatta aşkını dile getirdiği sevgilisi Didem Belen'i romantik bir kar tatiline çıkaran Somer şef, sürprizi gece saatlerinde patlattı.

"Evet" cevabını alan Somer şefin espirileri de eksik olmadı.

Lila Ceylan
