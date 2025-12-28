Beklemediğimiz Yerden Geldi: Somer Sivrioğlu, 21 Yaş Küçük Sevgilisi Didem Belen'e Evlilik Teklifi Etti!
İki ay önce kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen'le yeni bir aşka yelken açan Somer Sivrioğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi! Şef, evlilik teklifi etti.
Buyurun, detayları inceleyelim.
MasterChef'in demirbaşı, vazgeçilmez jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nu tanımayan yoktur.
Fakat bu aşk da aradığı aşk çıkmadı! Tilbe Uslu'dan yaklaşık üç ay önce ayrılan Somer şef, iki ay önce de yeni aşkıyla kameralar karşısına geçti.
Geçtiğimiz saatlerde Somer şeften hiç beklemediğimiz, sürpriz bir hamle geldi!
"Evet" cevabını alan Somer şefin espirileri de eksik olmadı.
