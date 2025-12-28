onedio
Bahar Candan'ın Hayatını Kaybeden Ablası Nihal Candan'la İlgili Paylaşımı Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
28.12.2025 - 20:36

20 Haziran'da hayatını kaybeden Nihal Candan'ın vefatından bu yana paylaşımlarıyla gündem olan kız kardeşi Bahar Candan'ın son paylaşımı dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren Candan kardeşleri mutlaka tanırsınız.

Uzunca bir süre televizyon ekranlarından kazandıkları popülariteyle gündemden düşmeyen, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Nihal ve Bahar Candan, olandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış, önce Nihal'in sonra Bahar'ın olmak üzere tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Nihal Candan, cezaevinden çıkarıldığında 37 kiloya düşmüş, anoreksiya teşhisi koyulmuştu.Cezaevinin üstüne bir de boşanma süreci geçiren Nihal Candan, ilk başlarda daha sağlıklı gözükse de aşırı kilo kaybı yeniden dikkat çekmeye başlamıştı. 

Ne yazık ki geçtiğimiz haziran ayında Nihal Candan'ın 29 kiloya kadar düştüğü ve yine anoreksiya ile organ yetmezliği teşhisi koyulduğu öğrenilmişti.

Nihal Candan'ı ne yazık ki 20 Haziran'da kaybettik.

Nihal Candan'ın hayatı sosyal medya baskısı ve beklentileri sebebiyle bir gecede sönerken, cenazesi de vefatından sonra yaşananlar da sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Vefatından sonra ailesinin yas süreci, annesi ve kız kardeşlerinin tepki çeken paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle, sıkı fıkı olduğu kadar sık sık da kavga ettiği kardeşi Bahar Candan'ın paylaşımları tepkiye sebep olmuştu.

Bahar Candan yine dikkat çeken bir paylaşımla gündeme oturdu.

Tatile çıkmaya hazırlanan ve eline kahvesini alan Bahar Candan'ın vefat eden ablası Nihal Candan'ın siyah beyaz fotoğrafının önüne geçip, 'Ben bir tatile gideceğim sen evdesin abla' yazması tuhaf bulundu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
