Motorine Yeni Zam Tarihi Belli Oldu: "Motorinin Litresi 80 TL'ye Ulaşacak"

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.03.2026 - 23:29

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor. ABD-İsrail-İran savaşının devam etmesiyle Hürmüz Boğazı'nın kapatılması küresel ticaretin kalbine darbe vurdu. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol fiyatlarında rekor yükselişlere neden olurken bu yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı. Gazeteci Olcay Aydilek, X hesabından yeni bir iddiada bulundu. Aydilek'in iddiasına göre motorine yeni zam gelecek.

Motorine zam mı gelecek?

Gazeteci Olcay Aydilek'in X hesabından paylaştığı iddia şöyle:

'Depoda yangın büyüyor! Sektör temsilcileri, salı günü motorine 6 TL dolayında yeni bir zammın göründüğünü söyledi. Kesin tutar, cumartesi sabah saatlerinde belli olacak. Bu zamla birlikte motorinin litresi 80 TL'ye dayanacak.'

Akaryakıt fiyatları: Motorin ne kadar?

Motorin fiyatlarına 20 Mart Cuma günü itibarıyla 5 lira 18 kuruş zam geldi. Motorine yapılması planlanan 5 lira 76 kuruşluk zam eşel mobil sistemine geçilmesiyle 5 lira 18 kuruş olarak belirlendi. Motorinin litre fiyatı pek çok kentte 70 lira barajını aştı. 

ABD-İsrail-iran savaşı küresel ticarette deprem etkisi yarattı. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması petrol ticaretine darbe vurdu. Enerji fiyatlarında yükseliş meydana gelirken Brent petrol fiyatı rekor seviyelere yaklaştı. 

19 Mart 2026 tarihinde 109 doların altını gören Brent petrol 112 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarının artması ise akaryakıt fiyatlarında yükselişe yol açtı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
