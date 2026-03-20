Altında Beklenen Açıklama Geldi: Altın Fiyatlarında Rekorlara Hazır Olun

Analisti Arthur Parish, altında yeniden yükselişlerin görüleceğini ifade etti. Parish’e göre piyasada 'momentum avcılığı' yapan kısa vadeli yatırımcılar şu an piyasadan elini çekiyor. Uzman isme göre bu kaçış, altının yeniden yükselişi için zemin hazırlıyor. Parish, altın fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi:

'Ukrayna-Rusya savaşı ve Rus varlıklarının dondurulmasından bu yana, merkez bankalarının altın biriktirdi. Bu çok yıllık altın yükselişinin ilk aşamasını da onlar tetikledi. Ardından kısa vadeli yatırımcılar ve bireysel yatırımcılar bu ivmeden yararlanmak için piyasaya girdi. Şimdi piyasadan ayrılıyorlar ki bu da altının bir sonraki yükseliş aşamasına geçmesi için gerekliydi.'

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*