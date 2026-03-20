Altında Beklenen Açıklama Geldi: Altın Fiyatlarında Rekorlara Hazır Olun

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.03.2026 - 21:17

Küresel piyasalar gözünü değerli metallere çevirdi. Türkiye'deki vatandaşların en sevdiği yatırım aracı altında ise fiyatların ne olacağı merak ediliyor. Haftaya yoğun satış baskısıyla başlayan altın ve gümüş, adeta bir sınavdan aşamasında. Spot altın tarafında toparlanma çabaları görülse de gümüşte yaşanan sert geri çekilme, yatırımcının kafasını karıştırmış durumda. Altın yükselecek mi? Uzmanlardan altın için beklenen açıklama geldi. 

Altın fiyatlarıyla ilgili uzman isimden yeni tahmin geldi.

Piyasalar haftayı kapatmaya hazırlanırken tablo pek iç açıcı değil. Altında haftalık kaybın yüzde 9, gümüşte ise yüzde 10’u aşması bekleniyor. Özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarında yarattığı yükseliş, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı. Günün erken saatlerinde yaşanan panik satışlarıyla metaller kısa sürede yüzde 3 değer kaybetti.

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş, 2026 yılında dalgalı seyir izliyor. sert Gümüş, 31 Ocak’ta 1980’lerden bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşayarak tarihe geçti. 

Analistlere göre yaşanan bu sert hareketler aslında beklenen bir düzeltme.

Altında yeniden yükseliş sinyali.

Analisti Arthur Parish, altında yeniden yükselişlerin görüleceğini ifade etti. Parish’e göre piyasada 'momentum avcılığı' yapan kısa vadeli yatırımcılar şu an piyasadan elini çekiyor. Uzman isme göre bu kaçış, altının yeniden yükselişi için zemin hazırlıyor. Parish, altın fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi:

'Ukrayna-Rusya savaşı ve Rus varlıklarının dondurulmasından bu yana, merkez bankalarının altın biriktirdi. Bu çok yıllık altın yükselişinin ilk aşamasını da onlar tetikledi. Ardından kısa vadeli yatırımcılar ve bireysel yatırımcılar bu ivmeden yararlanmak için piyasaya girdi. Şimdi piyasadan ayrılıyorlar ki bu da altının bir sonraki yükseliş aşamasına geçmesi için gerekliydi.'

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
