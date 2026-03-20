Emekliye ÖTV’siz Araçta Son Durum: ÖTV'siz Araç Şartları Belli Oldu mu?

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.03.2026 - 18:38

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran 'emekliye ÖTV’siz araç' iddiaları, Meclis’e sunulan kanun teklifiyle birlikte gündeme geldi. Milyonlarca emekli, ÖTV muafiyetinden yararlanıp yararlanamayacağını merak ederken, teklifin detayları ve güncel mevzuat arasındaki farklar netleşmeye başladı. Emekliye ÖTV'siz araçta son durum ne? ÖTV muafiyeti geçti mi? İşte emekliye ÖTV'siz araçta son durum ve ÖTV'ye dair tüm detaylar...

Emekliye ÖTV'siz araç teklifi Meclis'te.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan kanun teklifi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Ancak bu düzenleme, sanılanın aksine tüm emekli gruplarını kapsamıyor. Teklif yasalaşırsa; özellikle esnaf ve sanatkar statüsündeki Bağ-Kur emeklileri ile belirli şartları taşıyan çiftçilerin faydalanması bekleniyor. SSK ve Emekli Sandığı emeklileri için şu an bir kapsayıcılık bulunmuyor.

Kimler ÖTV’siz araç alabilir?

Mevcut yasada emeklilere özel bir ÖTV istisnası henüz yürürlüğe girmedi. Mevcut durumda ÖTV muafiyeti yalnızca yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip vatandaşlar için geçerli. 2026 yılı itibarıyla bu kapsamdaki araç alım üst limiti ise 2 milyon 873 bin TL olarak uygulanıyor.

Emekliye ÖTV'siz Araç Şartları Neler?

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi beklenen teklifte öne çıkan kriterler şunlar:

  • Düzenlemeden sadece bir kez yararlanılabilecek.

  • Alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak veya devredilemeyecek.

  • Muafiyet hakkı, emeklilik tarihinden itibaren ilk 5 yıl içinde kullanılmak zorunda.

  • Hak sadece binek otomobilleri kapsayacak, ticari araçlar muafiyet dışı tutulacak.

2026 ÖTV Muafiyetli Araç Üst Limiti Ne kadar?

Yürürlükte olan engelli ÖTV muafiyeti kapsamında araç alım üst sınırı 2 milyon 873 bin TL olarak belirlendi. Emekli düzenlemesi geçerse, bu limitin benzer seviyelerde uygulanması bekleniyor. Ayrıca ÖTV'siz alınan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf tutulacak.

ÖTV'siz Araç Fiyat Listesi

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde ÖTV oranının kalkmasıyla fiyatlarda düşüş yaşanacak. İşte muhtemel ÖTV'siz fiyat tahminleri:

Togg T10X

Liste Fiyatı: 1.862.000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 1.692.727 TL

Toyota Corolla

Liste Fiyatı: 1.650.000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 916.667 TL

Fiat Egea Sedan

Liste Fiyatı: 1.150.000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 638.889 TL

Renault Megane

Liste Fiyatı: 1.950.000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 1.083.333 TL

Hyundai Bayon

Liste Fiyatı: 1.450.000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 805.556 TL

Emekli ÖTV Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?

Meclis’e sunulan metne göre, düzenleme tüm emekli gruplarını kapsamıyor. Söz konusu teklifin hayata geçirilmesi halinde ÖTV'siz araçtan yararlanacak emekliler şöyle:

  • Bağ-Kur Emeklileri: 5510 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık aylığı alan esnaf ve sanatkarlar.

  • Esnaf ve Sanatkarlar: 5362 sayılı Kanun kapsamında meslek odalarına kayıtlı olanlar.

  • Çiftçiler: ÇKS kaydı bulunan ve belirli gelir sınırının altında kalan Bağ-Kur emeklisi üreticiler.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
