Emekliye ÖTV’siz Araçta Son Durum: ÖTV'siz Araç Şartları Belli Oldu mu?

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan kanun teklifi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Ancak bu düzenleme, sanılanın aksine tüm emekli gruplarını kapsamıyor. Teklif yasalaşırsa; özellikle esnaf ve sanatkar statüsündeki Bağ-Kur emeklileri ile belirli şartları taşıyan çiftçilerin faydalanması bekleniyor. SSK ve Emekli Sandığı emeklileri için şu an bir kapsayıcılık bulunmuyor.

Kimler ÖTV’siz araç alabilir?

Mevcut yasada emeklilere özel bir ÖTV istisnası henüz yürürlüğe girmedi. Mevcut durumda ÖTV muafiyeti yalnızca yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip vatandaşlar için geçerli. 2026 yılı itibarıyla bu kapsamdaki araç alım üst limiti ise 2 milyon 873 bin TL olarak uygulanıyor.