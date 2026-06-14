Sevgili Balık, bu hafta başı Venüs ile Neptün üçgeni çalışma ortamında tamamen hayal dünyasına dalmana ve gerçeklerden kaçmana neden oluyor. Teslim etmen gereken raporları erteleyip odaklanma sorunu yaşaman, yöneticilerinin dikkatini çekebiliyor. İpin ucunu kaçırmamak için telefonuna alarmlar kurmak ve iş listeleri yapmak seni bu kaostan koruyor.

Hafta ortasında İkizler burcundaki Yeni Ay iletişim trafiğini o kadar hızlandırıyor ki, art arda gelen mailler, mesajlar ve talepler yüzünden kendini tükenmiş hissediyorsun. Herkese yetişmeye çalışırken asıl yapman gereken işleri atlıyorsun. İletişime sınır koyup telefonunu sessize alarak inzivaya çekilmek bu hafta senin için lüks değil, bir ihtiyaç oluyor.

Peki ya aşk? Hafta sonu Venüs ile Plüton karşıtlığı aşk hayatında tehlikeli sulara çekilmene ve saplantılı duygular geliştirmene neden oluyor. İlişkin varsa, ortada hiçbir kanıt yokken partnerini sadakatsizlikle suçlayarak kendi kuruntuların yüzünden kavga çıkarabiliyorsun. Bekarsan, sana zarar vereceğini çok iyi bildiğin, ulaşılmaz veya manipülatif birine karşı koyamayıp kendi ellerinle toksik bir bağın içine düşebiliyorsun. Ateşle oynamak canını yakıyor. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak…