Sevgili Balık, bu haftaya Venüs ile Neptün üçgeninin getirdiği kaçış arzusuyla başlayarak ofiste bedenen varsan da zihnen bambaşka yerlerde dolaşıyorsun. Detay gerektiren hesaplamalar veya sözleşmeler sana fazlasıyla ağır geldiği için hatalar yapmaya oldukça açıksın. Sorumluluklardan kaçmak yerine, mesai arkadaşlarından yardım isteyerek veya işleri küçük parçalara bölerek günü kurtarmaya çalışman en iyisi.

Hafta ortasında ise İkizler burcundaki Yeni Ay masaüstündeki kaosu arşa çıkararak seni mükemmel bir bilgi bombardımanına tutuyor. Müşterilerden gelen ardı arkası kesilmeyen talepler yüzünden sınırlarını çizemezsen, sinir krizi geçirmen an meselesi olabiliyor. 'Hayır' demeyi öğrenip önceliği olmayan işleri erteleyerek sergilediğin bu korumacı tavır, tükenmeni engelliyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…