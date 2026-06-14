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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 15 Haziran - 21 Haziran haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftaya Venüs ile Neptün üçgeninin getirdiği kaçış arzusuyla başlayarak ofiste bedenen varsan da zihnen bambaşka yerlerde dolaşıyorsun. Detay gerektiren hesaplamalar veya sözleşmeler sana fazlasıyla ağır geldiği için hatalar yapmaya oldukça açıksın. Sorumluluklardan kaçmak yerine, mesai arkadaşlarından yardım isteyerek veya işleri küçük parçalara bölerek günü kurtarmaya çalışman en iyisi.

Hafta ortasında ise İkizler burcundaki Yeni Ay masaüstündeki kaosu arşa çıkararak seni mükemmel bir bilgi bombardımanına tutuyor. Müşterilerden gelen ardı arkası kesilmeyen talepler yüzünden sınırlarını çizemezsen, sinir krizi geçirmen an meselesi olabiliyor. 'Hayır' demeyi öğrenip önceliği olmayan işleri erteleyerek sergilediğin bu korumacı tavır, tükenmeni engelliyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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