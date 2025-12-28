41 Milyar TL Servetine Rağmen "Geçinemediğini" Söyleyen Ali Sabancı'nın Yeni Açıklaması Gündem Oldu
Geçtiğimiz günlerde 'Geçinemiyorum' açıklamasıyla gündeme oturan ve totalde 960 milyon dolarlık bir servete sahip olan Ali Sabancı yeni açıklamasıyla dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Sabancı, geçtiğimiz günlerde "Geçinemiyorum" açıklamasıyla gündeme oturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Sabancı bu sefer de yeni açıklamasıyla dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın