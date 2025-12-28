onedio
41 Milyar TL Servetine Rağmen "Geçinemediğini" Söyleyen Ali Sabancı'nın Yeni Açıklaması Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.12.2025 - 17:37

Geçtiğimiz günlerde 'Geçinemiyorum' açıklamasıyla gündeme oturan ve totalde 960 milyon dolarlık bir servete sahip olan Ali Sabancı yeni açıklamasıyla dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ali Sabancı, geçtiğimiz günlerde "Geçinemiyorum" açıklamasıyla gündeme oturmuştu.

ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Forbes'un yayınladığı Türkiye'nin milyonerleri listesinde 34. sırada yer alan Ali Sabancı'nın 960 milyon dolarlık bir serveti olduğu açıklanmıştı. 

Fast Company Türkiye’nin İstanbul’da düzenlediği CEO Council etkinliğine katılan Ali Sabancı, 'Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ali Sabancı bu sefer de yeni açıklamasıyla dikkat çekti.

Geçinemediğini söyleyen Ali Sabancı, Florida'da 4 bin ünitesi olan siteler satın aldığını söyleyen Ali Sabancı, her yıl kira yenilediklerini dile getirdi. 

'Yurt dışında; Arizona’da, Florida’da site satın alıyoruz. Kiraya veriyoruz.   

4.000 ünitemiz var. Bizi enflasyona karşı koruyor; her yıl kirasını yenileyebiliyoruz.' dedi.

