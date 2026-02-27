onedio
Samsunspor'un Konferans Ligi Son 16 Turundaki Rakibi Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.02.2026 - 16:14

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde temsilcimiz Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Karadeniz ekibi İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

Hedef çeyrek final!

Hedef çeyrek final!

Tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'ne katılan kırmızı beyazlılar, iyi başladığı lig aşamasını 12. sırada bitirdi. Karadeniz ekibi, play-off turunda ise Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 2 maç sonuna devre dışı bırakmıştı.

Serkan Sonmez

tarihinde ilk defa Avrupa kupasına katılıp sanki 40 yıllık bir Avrupa tecrübesi varmış gibi oynayıp buraya kadar gelen bir takım sadece ayakta alkışlanır ço... Devamını Gör

Enes Kurak

keşke arda hocanın takımı gelseydi ama nasip haydi bastır Samsun'um

