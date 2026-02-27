Uğur Karakullukçu Galatasaray'ın Kuradaki Rakibini Beklerken Yanlışlıkla Orucunu Bozdu
Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimini takip edenler arasındaydı. Kura çekimini canlı olarak yorumlayan Karakullukçu kura sırası Galatasaray'a gelince ne yapacağını bilemedi. Heyecandan masasındaki sudan bir yudum alarak yanlışlıkla orucunu bozan Karakullukçu'nun o anları viral oldu.
Juventus'u kupa dışında bırakarak son 16 turuna kalan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi öğlen saatlerinde belli oldu.
