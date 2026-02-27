onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Uğur Karakullukçu Galatasaray'ın Kuradaki Rakibini Beklerken Yanlışlıkla Orucunu Bozdu

Uğur Karakullukçu Galatasaray'ın Kuradaki Rakibini Beklerken Yanlışlıkla Orucunu Bozdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.02.2026 - 17:04

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimini takip edenler arasındaydı. Kura çekimini canlı olarak yorumlayan Karakullukçu kura sırası Galatasaray'a gelince ne yapacağını bilemedi. Heyecandan masasındaki sudan bir yudum alarak yanlışlıkla orucunu bozan Karakullukçu'nun o anları viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Juventus'u kupa dışında bırakarak son 16 turuna kalan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi öğlen saatlerinde belli oldu.

Juventus'u kupa dışında bırakarak son 16 turuna kalan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi öğlen saatlerinde belli oldu.

Saat 14.00'te başlayan kura çekiminde sarı kırmızıların rakibi İngiltere'den Liverpool oldu. Pek çok spor kanalı ve futbol yorumcusu o anları canlı yayında takip etti. Canlı yayın yapanlar arasında Uğur Karakullukçu da vardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın