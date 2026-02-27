onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Konserleriyle Seyirci Rekoru Kıran Tarkan, Sevenlerini Özlediğini İtiraf Etti

Konserleriyle Seyirci Rekoru Kıran Tarkan, Sevenlerini Özlediğini İtiraf Etti

Tarkan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.02.2026 - 18:17

Yıllar sonra İstanbul konserleriyle geri dönen Tarkan'ın konser biletleri kapış kapış satılmış ve tüm konserlerde seyirci rekoru kırılmıştı. Tarkan yaptığı Instagram paylaşımıyla seyircisini özlediğini itiraf etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Megastar Tarkan, yıllar sonra İstanbul'da konser vererek seyircisine büyük bir sürpriz yapmıştı.

Megastar Tarkan, yıllar sonra İstanbul'da konser vererek seyircisine büyük bir sürpriz yapmıştı.

İstanbul'da günler süren konser takvimini duyuran Tarkan'ın biletleri dakikalar içinde tükenmiş ve her bir konserde seyirci rekoru kırılmıştı. Sevenleri Tarkan'ın konserlerine doyamayıp tekrarlanmasını isterken Tarkan'ın da aynı hisleri beslediği ortaya çıktı. Megastar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul konserleri sonrasında seyircisini çok özlediğini itiraf etti.

İşte Tarkan'ın seyircisini özlediğini itiraf ettiği o paylaşımı:

İşte Tarkan'ın seyircisini özlediğini itiraf ettiği o paylaşımı:

Bak, kırıldı kolum, kanadım

Olmadı, tutunamadım

Zor, yokluğun çok zor, alışamadım…

İstanbul konserlerinden beri halim, vaziyetim bu.

Düştüğüm boşluktan hala tam çıkamadım galiba 😕😌

Çok özledim sizi ve birlikte yarattığımız o müthiş enerjiyi 🔥💫

Ne iyi gelmiştik birbirimize ❤️

Love you🫶

Kalbimdesiniz hep…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın