Veliaht Dizisinden Ölerek Ayrılan Bora Akkaş'tan Duygulandıran Veda Paylaşımı

Veliaht Dizisinden Ölerek Ayrılan Bora Akkaş'tan Duygulandıran Veda Paylaşımı

yerli dizi
Esra Demirci
27.02.2026 - 16:47
27.02.2026 - 16:47

Show TV'nin fenomen dizisi Veliaht'ın yeni bölümünde üzücü bir ayrılık yaşandı. Dizide Zafer'i canlandıran Bora Akkaş, yeni bölümde Veliaht'a ölerek veda etti. Bora Akkaş, Instagram'dan karakterine ve diziye veda paylaşımı yaptı.

Veliaht dizisinin yeni bölümündeki ayrılık seyirciyi şoke etti.

Veliaht dizisinin yeni bölümündeki ayrılık seyirciyi şoke etti.

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ın yeni bölümüne Bora Akkaş'ın canlandırdığı Zafer karakterinin ölümü damga vurdu. Çekimleri Kars'ta devam eden dizide ana karakterlerden Zafer Karslı'yı canlandıran Bora Akkaş ölerek veda etti. Veliaht kadrosundan ayrılmasının ardından Bora Akkaş, Instagram hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

İşte Bora Akkaş'ın Veliaht dizisine vedası:

İşte Bora Akkaş'ın Veliaht dizisine vedası:

İyi koştuk ama :) Bu rolü deli gibi istedim. Zafer’i oynamayı Veliaht’ı iliklerime kadar sevdim. Birlikte çalışmayı çok özleyeceğim bütün arkadaşlarımı Kars’ta bıraktım. Bana inanan, dizimizi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Lo sientooo Zafeer 🐓

