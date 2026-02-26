onedio
Lider Dizinin Tahtı Sallandı, İkinci Sıraya Düştü: 25 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.02.2026 - 12:55

25 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Yeraltı Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 25 Şubat Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, reytinglerde yine enfes sonuçlar elde etti. Galatasaray - Juventus maçı reytinglerde zirveyi ele geçirirken Yeraltı dizisi en çok izlenen dizi olarak ikinci sırada yer aldı.

İşte, 25 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları...

Eşref Rüya, Sahipsizler, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 25 Şubat Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Galatasaray - Juventus maçı reytinglere damga vurup en çok izlenen yapım olurken NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, 2. sırada yer alarak en çok izlenen dizi oldu. 

Eşref Rüya ise 3. sırada yer aldı.

25 Şubat Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

25 Şubat Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

25 Şubat Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

