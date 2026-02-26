Lider Dizinin Tahtı Sallandı, İkinci Sıraya Düştü: 25 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
25 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Eşref Rüya, Yeraltı Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 25 Şubat Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, reytinglerde yine enfes sonuçlar elde etti. Galatasaray - Juventus maçı reytinglerde zirveyi ele geçirirken Yeraltı dizisi en çok izlenen dizi olarak ikinci sırada yer aldı.
İşte, 25 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları...
25 Şubat Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:
25 Şubat Çarşamba AB Reyting Sonuçları:
25 Şubat Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:
