İsmail Hacıoğlu Çıkarılmıştı: Cennetin Çocukları'nın Yeni Başrolü Alperen Duymaz'ın Rolü Belli Oldu
İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından TRT dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarılmıştı. İsmail Hacıoğlu yerine Alperen Duymaz yeni başrol olurken ünlü oyuncunun hangi rolü üstleneceği belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İsmail Hacıoğlu, TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmıştı.
Cennetin Çocukları'nın yeni başrolü Alperen Duymaz, İskender'in ikizi Kamil'i canlandıracak.
