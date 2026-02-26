onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İsmail Hacıoğlu Çıkarılmıştı: Cennetin Çocukları'nın Yeni Başrolü Alperen Duymaz'ın Rolü Belli Oldu

İsmail Hacıoğlu Çıkarılmıştı: Cennetin Çocukları'nın Yeni Başrolü Alperen Duymaz'ın Rolü Belli Oldu

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.02.2026 - 11:38

İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından TRT dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarılmıştı. İsmail Hacıoğlu yerine Alperen Duymaz yeni başrol olurken ünlü oyuncunun hangi rolü üstleneceği belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsmail Hacıoğlu, TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmıştı.

İsmail Hacıoğlu, TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmıştı.

Ünlülere yönelik yapılan soruşturmada İsmail Hacıoğlu yasaklı madde kullandığını itiraf etmiş ve akabinde dizi kadrosundan çıkarılmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun gidişinin ardından TRT yeni başrol arayışına başlarken başarılı oyuncu Alperen Duymaz'la anlaşmaya varıldığını duyuruldu. Alperen Duymaz'ın Cennetin Çocukları'nda canlandıracağı rol kesinleşti.

Cennetin Çocukları'nın yeni başrolü Alperen Duymaz, İskender'in ikizi Kamil'i canlandıracak.

Cennetin Çocukları'nın yeni başrolü Alperen Duymaz, İskender'in ikizi Kamil'i canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cennetin Çocukları'nın senaryosu tamamen değişti. Yeni hikayede İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı İskender karakterinin ikizi Kamil geri dönecek. Kamil karakterine ise Alperen Duymaz hayat verecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın