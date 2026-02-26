onedio
Survivor Deniz, Eren'le Aşk Yaşadığı İddiasına Net Yanıt Verdi

Survivor Deniz, Eren'le Aşk Yaşadığı İddiasına Net Yanıt Verdi

Esra Demirci
Esra Demirci
26.02.2026 - 09:43

Survivor'da Deniz ve Eren arasındaki aşk iddiaları ortalığı fena karıştırmıştı. Deniz ve Eren'in önceden arkadaş olduklarına dair fotoğraflar sosyal medyada ortaya çıkarken ikili aralarında bir şey olmadığını belirtmişti. Deniz ve Eren'in açıklamaları sonrasında ikilinin yakın tavırları seyircinin kafasını karıştırırken Deniz'e karşı hisleri olan Sercan'ın Eren'i elemesi bu iddiayı tekrar gündeme getirdi. Deniz, sonunda Eren'le ilişki yaşayıp yaşamadığı konusunda net konuştu.

Survivor 2026'nın aşk iddiaları bitmek bilmiyor.

Survivor 2026'nın aşk iddiaları bitmek bilmiyor.

Yarışma başlar başlamaz rakip takımlarda yer alan Deniz ve Eren'in geçmişte ilişki yaşadığına dair iddialar ortaya atılırken Acun Ilıcalı, ikilinin fotoğraflarını konseye getirmişti. Deniz ve Eren söz konusu iddialara karşı yalnızca arkadaş olduklarını belirtirken oyun alanlarındaki samimi tavırları nedeniyle seyircinin kafasındaki soru işaretleri bir türlü gitmemişti.

Öte yandan Deniz'e karşı duygular beslediğini belirten Sercan'ın Eren'i elemesi kafaları daha da karıştırmış ve Deniz ile Eren arasındaki ilişkinin seviyesi tekrar gündem olmuştu. 

Deniz yeni bölümde verdiği röportajda Eren hakkında konuştu ve Eren'le yalnızca arkadaş olduğunu, onun kız arkadaşlarına kadar tanıdığını ve annelerinin tanıştığını belirtti.

Deniz'in Eren'le aşk iddialarına verdiği yanıtı buradan izleyebilirsiniz:

