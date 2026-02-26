Survivor Deniz, Eren'le Aşk Yaşadığı İddiasına Net Yanıt Verdi
Survivor'da Deniz ve Eren arasındaki aşk iddiaları ortalığı fena karıştırmıştı. Deniz ve Eren'in önceden arkadaş olduklarına dair fotoğraflar sosyal medyada ortaya çıkarken ikili aralarında bir şey olmadığını belirtmişti. Deniz ve Eren'in açıklamaları sonrasında ikilinin yakın tavırları seyircinin kafasını karıştırırken Deniz'e karşı hisleri olan Sercan'ın Eren'i elemesi bu iddiayı tekrar gündeme getirdi. Deniz, sonunda Eren'le ilişki yaşayıp yaşamadığı konusunda net konuştu.
Survivor 2026'nın aşk iddiaları bitmek bilmiyor.
Deniz'in Eren'le aşk iddialarına verdiği yanıtı buradan izleyebilirsiniz:
