6 Sezondur Yayınlanan Teşkilat'ın Yeni Sezon Onayı Alıp Almayacağına Yanıt Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1 ekranlarında 2021 yılından beri yayınlanan Teşkilat yüksek reytingler almaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teşkilat'ın 7. sezonu gelebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın