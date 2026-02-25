onedio
6 Sezondur Yayınlanan Teşkilat'ın Yeni Sezon Onayı Alıp Almayacağına Yanıt Geldi

6 Sezondur Yayınlanan Teşkilat'ın Yeni Sezon Onayı Alıp Almayacağına Yanıt Geldi

TRT yerli dizi Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.02.2026 - 14:35

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat 6. sezonuyla ekrana geliyor. Reytingleri yüksek olan Teşkilat'ın 7. sezon onayı alıp almayacağı merak edilirken Birsen Altuntaş'tan söz konusu durum hakkında açıklama geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

TRT 1 ekranlarında 2021 yılından beri yayınlanan Teşkilat yüksek reytingler almaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarında 2021 yılından beri yayınlanan Teşkilat yüksek reytingler almaya devam ediyor.

6. sezonuyla ekrana gelen Teşkilat'ın 7. sezon onayı alıp almayacağı merak edilirken gazeteci Birsen Altuntaş'a bu konuda sorular gelmeye başladı. Teşkilat dizisini seyreden bir X kullanıcısı Birsen Altuntaş'a 'Teșkilat 7. sezon olacak mı?' diye sorarken Altuntaş'tan yanıt gecikmedi.

Teşkilat'ın 7. sezonu gelebilir.

Teşkilat'ın 7. sezonu gelebilir.

Birsen Altuntaş, Teşkilat'ın yeni sezon ihtimalini 'Olacak gibi ama nisan, mayıs gibi daha net bir bilgi olur' diyerek açıkladı.

