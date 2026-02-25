Bir Reyting Kurbanı Daha! NOW'ın İddialı Dizisi Final Yapıyor
Düşük reytingler nedeniyle diziler arka arkaya final yapıyor. NOW'ın iddialı dizisi için de beklenen final haberi geldi. NOW'da yayınlanan Sahtekarlar dizisinin final yapacağını kesinleşti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Düşük reytingler nedeniyle yerli dizilerden final haberleri gelmeye devam ediyor.
NOW'ın iddialı dizisi Sahtekarlar düşük reytingler nedeniyle final yapıyor.
