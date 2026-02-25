onedio
Bir Reyting Kurbanı Daha! NOW'ın İddialı Dizisi Final Yapıyor

Esra Demirci
25.02.2026 - 12:00

Düşük reytingler nedeniyle diziler arka arkaya final yapıyor. NOW'ın iddialı dizisi için de beklenen final haberi geldi. NOW'da yayınlanan Sahtekarlar dizisinin final yapacağını kesinleşti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Düşük reytingler nedeniyle yerli dizilerden final haberleri gelmeye devam ediyor.

NOW'da yayınlanan Sahtekarlar dizisinin final yapacağına dair iddialar dolaşırken Birsen Altuntaş olası final kararının önümüzdeki bölümlerde alınacağını açıklamıştı. Altuntaş, NOW'ın iddialı dizisi için beklenen final haberinin geldiğini duyurdu.

NOW'ın iddialı dizisi Sahtekarlar düşük reytingler nedeniyle final yapıyor.

Altuntaş'ın haberine göre Sahtekarlar dizisi için final kararı alındı. Reytingleri bir türlü yükselmeyen dizinin 22. bölümde final yapacağı açıklandı. Altuntaş, yeni bölümü 1 Mart Pazar günü yayınlanacak Sahtekarlar'ın 7 Mart Cumartesi günü final yapacağını duyurdu.

