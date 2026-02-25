onedio
Rüya Gibi'nin Kamera Arkasında Seda Bakan ve Uğur Güneş'in Bir Türlü Öpüşememesi Gündem Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci
25.02.2026 - 10:34

Show TV'nin final kararı alınan dizisi Rüya Gibi'nin kamera arkası yayınlandı. Rüya Gibi'nin kamera arkası görüntülerinde Seda Bakan ve Uğur Güneş'in öpüşme sahnesinin de olması sosyal medyada gündem oldu.

13. bölüm için final kararı alınan Rüya Gibi'nin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Rüya Gibi'nin kamera arkasında başroller Seda Bakan ve Uğur Güneş'in bir türlü öpüşememesi dikkat çekti. Senaryo gereği öpüşmesi gereken partnerler kamera arkasındaki aksaklıklar nedeniyle role bir türlü giremedi. Ortaya çıkan o görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Rüya Gibi'deki öpüşme sahnesinin kamera arkasını buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
