NOW Dizisi Kıskanmak Kadrosunda Flaş Ayrılık
NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kıskanmak'ta flaş gelişme yaşandı. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Mehmet Günsür'ün rol aldığı Kıskanmak'ta bir oyuncu diziye veda ediyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
NOW ekranlarının sevilen dizisi Kıskanmak'ta ayrılık çanları çalıyor.
Kıskanmak'ın Cemil'i Cem Uslu, kadrodan ayrılıyor.
