NOW Dizisi Kıskanmak Kadrosunda Flaş Ayrılık

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.02.2026 - 08:50

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kıskanmak'ta flaş gelişme yaşandı. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Mehmet Günsür'ün rol aldığı Kıskanmak'ta bir oyuncu diziye veda ediyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde yer aldığı dizi zorlu rakiplerine rağmen reyting mücadelesini sürdürüyor. Salı akşamlarının ilgiyle izlenen dizisinde sevilen oyuncu senaryo gereği hikayeye veda ediyor.

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in yazdığı Kıskanmak'ta Cem Uslu'nun canlandırdığı Cemil karakteri hapse girdi. Cem Uslu, karakterinin hapse girmesinin ardından diziye veda etti.

