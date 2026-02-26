Final Kararı Alınmıştı: Sahipsizler Oyuncuları Dizinin Senaristini Takipten Çıktı

onedio
article/comments
yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.02.2026 - 10:38

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi düşük reytingler nedeniyle final yapıyor. Sahipsizler'in finaline haftalar kala dizi oyuncuları senarist Ramazan Demirli'yi takipten çıkararak şaşırtan bir hamlede bulundu.

Star TV'de 2 sezondur yayınlanan Sahipsizler dizisinin büyük finaline çok az kaldı.

Burak Berkay Akgül ve Hazal Subaşı'nın başrol oyuncusu olduğu Sahipsizler, düşük reytingler nedeniyle 2. sezonunda final yapacak. 51. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan Sahipsizler'in zamansız bitişi seyircisini çok üzerken dizi oyuncularından beklenmedik bir hamle geldi.

Sahipsizler oyuncuları dizinin senaristini takipten çıktı.

Sahipsizler'in ana oyuncuları Burak Berkay Akgül, Hazal Subaşı, Enes Koçak ve Doğa Bayram, senaryo ekibinde yer alan Ramazan Demirli'yi takipten çıkmalarıyla gündem oldu. Oyuncuların neden böyle bir hamlede bulundukları ise bilinmiyor.

