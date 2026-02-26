onedio
Show TV'nin İddialı Dizisi Veliaht Kadrosuna Bomba Transfer

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.02.2026 - 15:39

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Veliaht'ın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor. Çekimleri haftalardır Kars'ta devam eden Veliaht ekibi Esenler Otogarı'na geri dönüyor. Birsen Altuntaş, Veliaht dizisinin kadrosuna bomba bir oyuncunun geleceğini duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Veliaht, perşembe akşamlarının iddialı yapımları arasında yer almaya devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu, Faro ve Gold Film imzası taşıyan dizinin ekibi geçtiğimiz günlerde çekimler için Doğu Anadolu’nun büyüleyici şehirlerinden Kars’a gitmiş, etkileyici doğa manzaraları eşliğinde hafızalara kazınacak sahnelere imza atmıştı.

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ise izleyicinin uzun süredir beklediği Faroz karakteri hikayeye dahil oluyor.

Serhat Teoman, Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht kadrosuna dahil oldu.

Başarılı oyuncu Serhat Teoman’ın hayat vereceği Faroz, yeraltı dünyasında adı korkuyla anılan güçlü bir figür olarak Esenler’i ele geçirmek için harekete geçecek. Çekimlerine kısa bir ara veren Veliaht ekibi, 13 Mart’ta yeniden İstanbul’a dönerek dizinin 26. bölüm çalışmalarına başlayacak.

