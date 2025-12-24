onedio
Dilan Polat'ın Saçını Yolan Ablası Sıla Doğu, Kardeşini Neden Dövdüğünü Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.12.2025 - 22:44

Attığı her adımla olay olan hala da milyonlarca takipçisi bulunana fenomen Dilan Polat, dün ablası Sıla Doğu tarafından dövülmüştü. Kavganın sebebi merak konusu olurken, açıklama Sıla Doğu'dan geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2023 yılında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamarıyla tutuklanan, yaklaşık 11 ay da cezaevinde kalan Polatları tanımayan yoktur.

Neredeyse tüm aile içeri giren Polatlar, geçtiğimiz ağustos ayında tahliye olmuş, ilk başlarda sosyal medyaya mesafeli davranacak gibi yaptıysa da başarılı olamamıştı. 

Başından bu yana ailenin yüzü olan Dilan Polat, günde 50-60 hikayeden fazlasını paylaştığı sosyal medya kullanımına aynen geri döndü. Hayatının her anını paylaşan, zaman zaman da kırdığı potlar ve tuhaf açıklamalarıyla magazin gündemine yerleşmeyi başaran Dilan Polat, dün geceye aile dramasıyla damga vurmuştu.

Bir süredir yanında kalan ablası Sıla Doğu'nun kendisini dövdüğünü açıklamıştı.

Instagram'ında peş peşe hikayeler paylaşan Dilan Polat, 'Bir daha benim evime asla giremez', 'Benim böyle bir kardeşim yoktur' gibi açıklamalarda bulunmuş, Sıla Doğu'nun yolduğu saçları ve tırmaladığı kolunu fotoğraflamıştı. 

Yaşananları her zamankinden daha sakin karşılayan Dilan Polat, bugün de gün boyu ablası Sıla Doğu'yu affetmeyeceğini vurguladı ve konu hakkında konuşmak istemediğini söylemişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kavganın konusu ise merak konusu olmuştu. Sıla Doğu, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımlarda kavganın sebebini açıkladı.

